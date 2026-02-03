Allerta Meteo Protezione Civile, nuova perturbazione atlantica: piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud

Una nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale interesserà gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, determinando una fase perturbata con piogge diffuse, in estensione da ovest verso est, associate ad un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio ed Umbria, in estensione dalla mattina di domani, mercoledì 4 febbraio, a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con tendenza a ruotare dai quadranti occidentali nella giornata di domani, ad iniziare dalla Sicilia. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, allerta gialla in Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio settentrionale ed orientale, Umbria meridionale e Sardegna sud-occidentale, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sardegna, Umbria e Lazio, su Toscana, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise occidentale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Sud, sui settori adriatici centrali, su Toscana e sul Nord-Est.

Venti: forti meridionali su Puglia meridionale, in estensione a restanti settori ionici peninsulari ed alla Sicilia; tendenti a forti settentrionali sulla Liguria; localmente forti meridionali sui settori tirrenici centro-meridionali.

Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale, l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano, Toscana settentrionale e centro-occidentale e sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Trentino, Lombardia sud-orientale, resto di Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Basilicata e Calabria, su Umbria meridionale ed occidentale, Lazio, Sardegna sud-occidentale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Puglia centro-meridionale e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria e resto di Lombardia, Nord-Est e del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 600-800 m su Piemonte meridionale, Liguria ed Appennino tosco-emiliano, con apporti al suolo moderati; al di sopra degli 800-1000 m su Nord-Est e Lombardia, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte, su Puglia, Basilicata e settori ionici centro-settentrionali della Calabria; da forti a burrasca: occidentali sulla Sicilia, settentrionali su Liguria e Toscana settentrionale; inizialmente forti meridionali su tutti i restanti settori tirrenici centro-meridionali con tendenza a ruotare dai quadranti occidentali; localmente forti settentrionali sui settori costieri di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, con tendenza a rinforzare.

Mari: da agitato a molto agitato l’Adriatico meridionale; agitato lo Ionio ed il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini, fino ad agitato l’Adriatico centrale al largo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna nord-occidentale, Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone di Piemonte, Campania e Sardegna, su Valle d’Aosta, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio e sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: mediamente al di sopra dei 600-800 m sul Nord-Ovest, con apporti al suolo deboli; mediamente al di sopra degli 800-1000 m sul Nord-Est, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: tendenti a forti occidentali sulla Sardegna, meridionali sui settori costieri di Toscana e Lazio, settentrionali sulla Liguria.

Mari: agitati o molto agitati il Mare ed il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.



Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: