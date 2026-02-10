Allerta Meteo Protezione Civile: venti di burrasca e piogge in arrivo al Sud

Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani le Isole Maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più frequenti e intense sui versanti tirrenici, associate a un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla mattinata di domani venti da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 febbraio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante e Alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, Friuli-Venezia Giulia, settori occidentali della Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale, Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: sopra 800-900 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento al Centro- Sud.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia; dalla sera tendente a molto mosso il Mar Ligure.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 febbraio 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Alta Toscana, Calabria tirrenica e settore tirrenico nord-orientale della Sicilia, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia orientale, resto Toscana, Umbria occidentale, settori occidentali della Sardegna centro-settentrionale, Lazio centro-settentrionale, Campania meridionale, Basilicata occidentale, resto della Calabria, Sicilia centro-occidentale e ionica settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte occidentale, Lombardia orientale, sul resto del Triveneto, Emilia- Romagna meridionale ed orientale e resto del Centro-Sud ad eccezione dei settori costieri di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: sopra 800-1000 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo deboli, fino ad abbondanti sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile aumento, specie nei valori minimi.

Venti: forti occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca nel pomeriggio, specie sulle Bocche di Bonifacio, in estensione alla Sicilia, ai settori tirrenici peninsulari e ionici.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, fino ad agitati dal pomeriggio; tendenti a molto mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 febbraio 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, Lazio centro-meridionale, Sardegna occidentale, Campania settentrionale ed occidentale, Basilicata occidentale, resto di Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori di pianura del Piemonte, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna meridionale e sul resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Alta Toscana, Umbria meridionale, Lazio settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania orientale, Puglia settentrionale e Sardegna orientale.

Nevicate: sopra 1100-1300 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo deboli, fino a moderati sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: minime in sensibile aumento al Sud.

Temperature: in generale e sensibile aumento, specie nei valori minimi sui settori ionici.

Venti: da burrasca a burrasca forte su Sardegna, Sicilia, settori tirrenici e ionici peninsulari, con ulteriori rinforzi serali sui settori tirrenici della Sardegna.

Mari: molto agitati tutti i bacini occidentali e meridionali; da molto mosso fino ad agitato lo Ionio; molto mosso l’Adriatico meridionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: