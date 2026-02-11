Allerta Meteo Sardegna, vento di bufera a Olbia: chiusi tutti i cimiteri

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e del peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026, l’amministrazione comunale di Olbia ha disposto la chiusura totale al pubblico di tutti i cimiteri. La decisione, adottata in via precauzionale, si rende necessaria per tutelare la sicurezza dei cittadini e degli operatori, considerato il rischio di caduta di rami, alberi, tegole e possibili instabilità dei monumenti funerari all’interno delle aree cimiteriali. Nella giornata del 12 febbraio saranno pertanto vietati l’accesso e la permanenza nei cimiteri. Sono inoltre sospese tutte le operazioni cimiteriali, incluse tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni.

La chiusura dei cimiteri cittadini segue la decisione del sindaco Settimo Nizzi di chiudere il Parco Urbano Fausto Noce. La disposizione, adottata per ragioni di sicurezza pubblica, riguarda tutti i fruitori del parco, inclusi coloro che vi operano abitualmente. La riapertura è prevista alle ore 06:00 di venerdì 13 febbraio, salvo proroghe qualora le condizioni meteorologiche avverse dovessero persistere. “Invitiamo i nostri concittadini alla massima prudenza e ringraziamo per la collaborazione”, commenta il sindaco olbiese.

