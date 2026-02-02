Allerta Meteo, scuole chiuse in alcuni Comuni domani 3 febbraio: ecco dove

Dalla serata di oggi una nuova perturbazione atlantica, alimentata da correnti umide e instabili, interesserà il Mediterraneo occidentale e sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord-Ovest italiano, in estensione domani al resto del Centro-Nord, con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sui settori alpini e prealpini, e fino a bassa quota sul Piemonte meridionale e sull’entroterra ligure. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla in 6 regioni. Alla luce di queste previsioni, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo nella giornata di domani, martedì 3 febbraio.

Piemonte

Mondovì (CN)

(CN) Montegrosso d’Asti (AT)

Elenco in aggiornamento.

