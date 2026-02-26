Cervello “sempre acceso” di notte? L’insonnia è un errore dell’orologio interno

Per milioni di persone, il momento di andare a letto non coincide con il riposo, ma con l’inizio di una battaglia estenuante contro una mente che si rifiuta ostinatamente di “spegnersi”, continuando a rincorrere pensieri, preoccupazioni e liste di cose da fare nonostante la stanchezza fisica. Una nuova ricerca condotta dall’Università della South Australia (UniSA), e pubblicata sulla rivista Sleep Medicine, ha gettato nuova luce su questo fenomeno, rivelando che l’insonnia cronica non è solo una difficoltà a prendere sonno, ma il risultato di una profonda alterazione dei ritmi circadiani dell’attività mentale. Attraverso un rigoroso esperimento di laboratorio che ha monitorato l’attività cognitiva di un gruppo di volontari per 24 ore consecutive in totale isolamento da stimoli temporali esterni, gli scienziati hanno scoperto che negli insonni il picco dell’allerta mentale è ritardato di circa 6 ore e mezza rispetto ai “buoni dormitori”. Questo sfasamento cronologico significa che, mentre un cervello sano inizia naturalmente a disimpegnarsi dai problemi quotidiani con l’avvicinarsi della notte, quello di chi soffre di insonnia rimane bloccato in una modalità di “problem-solving” tipicamente diurna, fallendo nel ricevere i segnali biologici necessari per “abbassare la serranda” e scivolare nel sonno.

L’esperimento: isolare l’orologio biologico

Per arrivare a queste conclusioni, il team guidato dal professor Kurt Lushington ha condotto uno studio controllato su 32 adulti, metà dei quali affetti da insonnia cronica. I partecipanti sono stati monitorati in un ambiente a luce soffusa, con assunzione di cibo e livelli di attività rigorosamente regolati per eliminare ogni influenza esterna.

Ogni ora, i volontari hanno completato checklist dettagliate per valutare il tono, la qualità e la controllabilità dei propri pensieri. Questo approccio ha permesso ai ricercatori di mappare per la prima volta il ritmo cognitivo quotidiano, separandolo dalle abitudini comportamentali.

Una mente che non sa “disimpegnarsi”

I risultati hanno mostrato che, sebbene entrambi i gruppi presentassero fluttuazioni cicliche della vivacità mentale (con picchi nel pomeriggio e cali all’alba), la differenza risiedeva nell’intensità e nel tempismo:

Il ritardo dei picchi: negli insonni, il momento di massima allerta mentale avviene circa 6,5 ore più tardi rispetto alla norma, spingendo la reattività cerebrale nel cuore della notte;

negli insonni, il momento di massima allerta mentale avviene circa rispetto alla norma, spingendo la reattività cerebrale nel cuore della notte; Mancato “downshift”: “A differenza di chi dorme bene, il cui stato cognitivo passa prevedibilmente dalla risoluzione dei problemi diurna al disimpegno notturno, chi soffre di insonnia non riesce a scalare la marcia“, spiega il professor Lushington.

In sostanza, il sonno non è solo una questione di chiudere gli occhi, ma un processo attivo di disimpegno cognitivo. Se l’orologio interno è sfasato, il cervello continua a percepire la notte come un momento di alta attività.

Nuove speranze per il trattamento

La scoperta apre la strada a terapie più mirate che vadano oltre i semplici consigli comportamentali o i farmaci sedativi. Secondo la co-autrice dello studio, la professoressa Jill Dorrian, la chiave potrebbe risiedere nel rafforzamento dei ritmi circadiani.

Le strategie suggerite includono:

Esposizione alla luce temporizzata: per “resettare” l’orologio biologico e anticipare il picco di allerta; Routine quotidiane strutturate: orari fissi per pasti e attività che forniscano al cervello chiari segnali temporali; Mindfulness: pratiche di consapevolezza per allenare attivamente la mente a disimpegnarsi dai pensieri orientati agli obiettivi durante le ore serali.

Questi interventi potrebbero finalmente offrire una soluzione a quel 10% della popolazione mondiale che ogni notte si ritrova prigioniero di un cervello che non vuole smettere di pensare.