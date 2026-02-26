Eclissi in arrivo, la Luna di Sangue svela la meccanica del Sistema Solare

Il 3 marzo miliardi di persone tra Americhe, Asia e Oceania potranno osservare uno degli spettacoli astronomici più affascinanti: un’eclissi totale di Luna che culminerà nella cosiddetta “Blood Moon“. L’evento avviene quando Sole, Terra e Luna si allineano perfettamente, permettendo al nostro pianeta di proiettare la propria ombra sul satellite naturale durante la fase di Luna piena, chiamata “Worm Moon” (plenilunio di marzo). In questo momento la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, oscurando gradualmente il disco lunare e trasformandolo in un globo rossastro. Il fenomeno non è solo suggestivo dal punto di vista visivo: rappresenta anche una dimostrazione diretta della dinamica orbitale del Sistema Solare. La colorazione rossa della Luna durante la totalità non deriva da una luce propria, ma dalla luce solare filtrata dall’atmosfera terrestre: le lunghezze d’onda blu vengono disperse, mentre quelle rosse riescono a raggiungere e illuminare la superficie lunare. Anche se l’eclissi avviene nello stesso momento in tempo universale per tutto il pianeta, la visibilità delle diverse fasi dipende dalla posizione geografica degli osservatori.
Le fasi dell’eclissi: cosa succederà minuto per minuto
- Fase penombrale – l’inizio quasi invisibile
L’eclissi prende il via alle 08:44 (UTC), quando la Luna entra nella penombra della Terra, la parte più esterna e tenue dell’ombra terrestre. In questa fase il cambiamento è molto lieve: la superficie lunare inizia a scurirsi appena percettibilmente, diventando più evidente solo verso la fine di questo stadio.
- Fase parziale – l’ombra della Terra appare chiaramente
Alle 09:50 UTC la Luna entra nell’ombra più scura della Terra, chiamata umbra. Qui la curvatura dell’ombra terrestre diventa visibile mentre “morde” il disco lunare. All’inizio appare nera, poi assume tonalità marroni e infine rosse man mano che ci si avvicina alla totalità.
- Eclissi totale – nasce la Blood Moon
Alle 11:04 UTC la Luna è completamente immersa nell’ombra terrestre. Inizia così la totalità, la fase più spettacolare, che durerà circa 58 minuti. Durante questo periodo il satellite assume la celebre tonalità rosso intenso, effetto dovuto alla diffusione di Rayleigh nell’atmosfera terrestre, che lascia passare soprattutto le componenti rosse della luce solare.
- Massimo dell’eclissi – il momento clou
Il picco dell’evento si raggiunge alle 11:33 UTC, quando la Luna passa più vicino al centro dell’ombra della Terra, pur restando leggermente verso il bordo. È il momento in cui il colore e il contrasto risultano spesso più evidenti.
- La fase finale – la Luna riemerge dall’ombra
Alle 12:02 UTC la totalità termina: un sottile arco luminoso riappare sul bordo lunare mentre il satellite esce lentamente dall’ombra terrestre. La fase parziale continua fino alle 13:17 UTC, quando l’umbra lascia completamente la Luna, seguita infine dalla penombra alle 14:22 UTC, segnando la conclusione dell’eclissi.