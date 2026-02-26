Eclissi in arrivo, la Luna di Sangue svela la meccanica del Sistema Solare

Il 3 marzo miliardi di persone tra Americhe, Asia e Oceania potranno osservare uno degli spettacoli astronomici più affascinanti: un’eclissi totale di Luna che culminerà nella cosiddetta “Blood Moon“. L’evento avviene quando Sole, Terra e Luna si allineano perfettamente, permettendo al nostro pianeta di proiettare la propria ombra sul satellite naturale durante la fase di Luna piena, chiamata “Worm Moon” (plenilunio di marzo). In questo momento la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, oscurando gradualmente il disco lunare e trasformandolo in un globo rossastro. Il fenomeno non è solo suggestivo dal punto di vista visivo: rappresenta anche una dimostrazione diretta della dinamica orbitale del Sistema Solare. La colorazione rossa della Luna durante la totalità non deriva da una luce propria, ma dalla luce solare filtrata dall’atmosfera terrestre: le lunghezze d’onda blu vengono disperse, mentre quelle rosse riescono a raggiungere e illuminare la superficie lunare. Anche se l’eclissi avviene nello stesso momento in tempo universale per tutto il pianeta, la visibilità delle diverse fasi dipende dalla posizione geografica degli osservatori.

Le fasi dell’eclissi: cosa succederà minuto per minuto