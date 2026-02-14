Eclissi: perché non arrivano mai da sole? Il segreto dei “duetti” spaziali e gli appuntamenti imperdibili del 2026

Spesso abbiamo l’impressione che le eclissi siano eventi casuali, fenomeni esotici che colpiscono angoli remoti del pianeta senza un apparente preavviso. Poi, improvvisamente, i media si accendono: un’eclissi solare è in arrivo, seguita a ruota, dopo appena 2 settimane, da una lunare. Non è una coincidenza. Nel mondo dell’astronomia, le eclissi sono creature abitudinarie che amano viaggiare in coppia. Questo fenomeno ha un nome preciso: stagione delle eclissi. Il 2026 si preannuncia come un anno fondamentale per osservare questa coreografia cosmica, con due stagioni che regaleranno spettacoli mozzafiato.

La scienza del “duetto”: cos’è una stagione delle eclissi?

Un’eclissi non può avvenire in un momento qualsiasi. Perché il Sole, la Terra e la Luna si allineino perfettamente – una condizione che gli astronomi chiamano sigizia – devono verificarsi circostanze geometriche molto specifiche.

Se l’orbita della Luna fosse perfettamente allineata con quella della Terra intorno al Sole (l’eclittica), avremmo 2 eclissi ogni mese. Tuttavia, il percorso della Luna è inclinato di circa 5 gradi. Per la maggior parte del tempo, la Luna passa “sopra” o “sotto” l’ombra della Terra o il disco solare.

Le eclissi diventano possibili solo quando la Luna attraversa l’eclittica in 2 punti invisibili chiamati nodi lunari. Una “stagione delle eclissi” è il periodo (che dura dai 31 ai 37 giorni) in cui il Sole è abbastanza vicino a uno di questi nodi da permettere l’allineamento. Poiché questo accade circa ogni 173 giorni, viviamo 2 stagioni di eclissi ogni anno.

Il segreto di coppia

Una volta che si entra in una stagione delle eclissi, è quasi inevitabile che se ne verifichino 2. Se la Luna è nuova vicino a un nodo (eclissi solare), 14 giorni dopo sarà piena vicino al nodo opposto (eclissi lunare).

Il calendario del 2026: febbraio e marzo

La prima finestra astronomica del 2026 si aprirà a metà febbraio, offrendo un esempio perfetto di questo “doppio passo” celeste:

17 febbraio 2026 – Eclissi Solare Anulare – La Luna coprirà il 96% del Sole, creando un sottile “anello di fuoco”. Lo spettacolo sarà visibile principalmente in Antartide, con una fase parziale osservabile in Sud Africa e Sud America;

La Luna coprirà il 96% del Sole, creando un sottile “anello di fuoco”. Lo spettacolo sarà visibile principalmente in Antartide, con una fase parziale osservabile in Sud Africa e Sud America; 3 marzo 2026 – Eclissi Lunare Totale – Esattamente 14 giorni dopo, la Luna scivolerà nell’ombra della Terra per 58 minuti. Il satellite assumerà la classica colorazione rosso rame. I migliori posti in prima fila? Asia orientale, Australia e Nord America occidentale.

Agosto 2026: il grande ritorno della totalità in Europa

Se la prima stagione dell’anno sarà per “specialisti”, la seconda sarà quella che terrà l’Europa col fiato sospeso.

12 agosto 2026 – Eclissi Solare Totale – È l’evento più atteso. Per la prima volta dal 2024, il giorno diventerà notte. Il percorso della totalità attraverserà la Groenlandia, l’Islanda e il Nord della Spagna . Chi si troverà in questa fascia vedrà la corona solare a occhio nudo e percepirà un brusco calo della temperatura. Nel resto d’Europa e in Nord Africa, l’eclissi sarà visibile come una profonda parzialità;

È l’evento più atteso. Per la prima volta dal 2024, il giorno diventerà notte. Il percorso della totalità attraverserà la . Chi si troverà in questa fascia vedrà la corona solare a occhio nudo e percepirà un brusco calo della temperatura. Nel resto d’Europa e in Nord Africa, l’eclissi sarà visibile come una profonda parzialità; 28 agosto 2026 – Eclissi Lunare Parziale – A chiudere la stagione sarà un oscuramento parziale della Luna. Pur essendo meno drammatica di una “Luna di sangue” totale, l’ombra della Terra che morde il disco lunare resterà un momento di rara bellezza, visibile da quasi tutta l’Europa, l’Africa e le Americhe.

Comprendere queste dinamiche trasforma l’osservazione del cielo da un evento fortuito a un appuntamento pianificato con la meccanica universale. Il 2026 ci ricorda che, lassù, nulla accade per caso.