Frana Vietri sul Mare, l’ultimo aggiornamento: sgomberati sei nuclei familiari

Sono circa 50 i metri cubi di detriti che nel pomeriggio si sono distaccati dal costone roccioso a Vietri sul Mare (Salerno), provocando lo sgombero precauzionale di sei nuclei familiari. Lo rende noto l’assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, dopo aver acquisito le notizie dal Direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, che si è recato personalmente sul posto per un sopralluogo immediato, unitamente ai tecnici del Genio Civile di Salerno. “Il costone risulta scavernato per una profondità stimata tra i 5 e i 6 metri – dichiara Zabatta -. La frana riguarda il crollo di materiale detritico da una parete in forte pendenza. Il cumulo, delle dimensioni stimate di almeno 50 metri cubi, si è arrestato a ridosso di un fabbricato alla base del versante, producendo danni all’edificio stesso. Per questo motivo, precauzionalmente, sono stati sgomberati i sei nuclei familiari. Sono in corso le valutazioni tecniche del caso”.

La Protezione Civile regionale è in stretto raccordo con il Comune di Vietri sul Mare e con le autorità territoriali, nonché con i Vigili del Fuoco presenti sul posto. Domani l’assessore parteciperà al Centro Coordinamento Soccorsi convocato in prefettura per fare il punto sulle ulteriori azioni da intraprendere.

