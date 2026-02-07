Giappone, nevicate record: il bilancio sale a 45 morti, centinaia di feriti

È di almeno 45 morti e 585 feriti il bilancio provvisorio delle forti nevicate che nelle ultime settimane hanno investito il Giappone, secondo quanto comunicato dalla Protezione civile nipponica. L’ondata di maltempo ha causato gravi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria, oltre a interruzioni di corrente in diverse aree. Le regioni più colpite risultano essere le prefetture settentrionali e occidentali del Paese, dove le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, mentre i soccorritori continuano le operazioni di assistenza. Una nuova perturbazione è attesa nelle prossime ore sull’isola di Hokkaido, aumentando la preoccupazione generale.