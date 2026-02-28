Guerra Iran, a Dubai inizia l’evacuazione del Burj Khalifa: il grattacielo più alto del mondo potrebbe scomparire per sempre

A Dubai è iniziata l’evacuazione delle persone dall’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa. I funzionari americani ritengono che gli attacchi iraniani potrebbero continuare per giorni, forse settimane, scrive il New York Times. Si tratta di uno snodo simbolico eccezionale rispetto alla gravità della situazione in Medio Oriente: gli USA e Israele stanno tentando di rovesciare il regime degli ayatollah che da 47 anni alimenta il terrorismo in tutta l’area. Il Burj Khalifa è il simbolo plastico dell’ambizione umana che sfida i limiti della fisica. Situato nel cuore di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, questa struttura detiene il titolo di edificio più alto del mondo sin dalla sua inaugurazione nel 2010.

Ecco una panoramica dell’opera che ha ridefinito lo skyline globale.

Un gigante d’acciaio e vetro

Con un’altezza vertiginosa di 828 metri, il Burj Khalifa svetta sopra la metropoli come un ago d’argento. Progettato dallo studio Skidmore, Owings & Merrill (SOM), la sua architettura si ispira alla forma della Hymenocallis, un fiore del deserto. La pianta a “Y” non è solo una scelta estetica: serve a ridurre le sollecitazioni del vento, permettendo alla struttura di mantenere una stabilità incredibile nonostante l’altezza.

Numeri da record

Il Burj Khalifa non si limita a essere “alto”; colleziona primati in quasi ogni categoria:

163 piani fuori terra, il numero più alto al mondo.

fuori terra, il numero più alto al mondo. Ascensori ultra-rapidi che viaggiano a una velocità di 10 metri al secondo.

che viaggiano a una velocità di 10 metri al secondo. Piattaforme d’osservazione : “At the Top” (piani 124 e 125) e il lussuoso “SKY” al 148° piano offrono una vista mozzafiato che, nelle giornate limpide, permette di scorgere le coste dell’Iran.

: “At the Top” (piani 124 e 125) e il lussuoso “SKY” al 148° piano offrono una vista mozzafiato che, nelle giornate limpide, permette di scorgere le coste dell’Iran. Oltre 26.000 pannelli di vetro ricoprono l’esterno, progettati per resistere al calore estremo dell’estate araba.

Una città verticale

All’interno del Burj Khalifa si trova un mix vibrante di funzioni:

Armani Hotel Dubai: Un’esperienza di lusso firmata dallo stilista Giorgio Armani. Residenze di lusso: Appartamenti esclusivi per l’élite globale. Uffici corporate: Sedi prestigiose per aziende internazionali. Atmosfera: Il ristorante più alto del mondo, situato al 122° piano.

Più di un semplice edificio

Il Burj Khalifa è il fulcro di Downtown Dubai, circondato dalla celebre Dubai Fountain (la fontana danzante più grande del mondo) e dal Dubai Mall. Rappresenta il passaggio degli Emirati da un’economia basata sul petrolio a un hub globale per il turismo, la finanza e l’innovazione. Durante la costruzione, l’edificio era noto come Burj Dubai. Fu ribattezzato Burj Khalifa in onore dello sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, allora presidente degli Emirati, per il sostegno finanziario cruciale fornito durante la crisi economica del 2008.