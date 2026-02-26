Il Sole senza macchie, un nuovo scatto inedito: il suo volto tranquillo e misterioso

Il 23 febbraio 2026, il Sole ha mostrato il suo volto più tranquillo e misterioso, privo di macchie solari per la prima volta dopo 1355 giorni (circa 4 anni). Questo raro fenomeno, noto come “spotless” (senza macchie), segna un importante punto nel ciclo solare, che alterna periodi di intensa attività a fasi di calma. Il fotografo Alessandro Casula ha catturato questa straordinaria condizione in una nuova immagine scattata a Sinnai (CA), usando una Canon EOS 5D Mark III con obiettivo Canon EF 300L f/2.8, potenziato da un moltiplicatore di focale 2x.

Il risultato è una fotografia mozzafiato che immortala il Sole come una sfera perfetta di luce arancione, priva delle macchie che di solito segnano l’attività solare. Questo scatto arriva dopo una lunga attesa, e ci offre una nuova visione del nostro astro, che si trova in una fase di bassa attività. La condizione “spotless” è stata osservata solo poche volte nella storia recente, rendendo l’immagine di Casula ancora più preziosa.

Il fenomeno riflette una fase di minimo solare, dove il numero di macchie solari è notevolmente ridotto. Gli esperti continuano a studiare questi periodi per meglio comprendere il comportamento ciclico del Sole e le sue implicazioni sul nostro pianeta. Questo scatto aggiunge una nuova tessera al puzzle delle osservazioni solari, confermando ancora una volta la bellezza e il mistero del nostro vicino celeste.