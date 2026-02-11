Improvviso dietrofront di Elon Musk: c’è l’ombra di una catastrofe globale dietro la scelta della Luna

Per 2 decenni, il mantra è stato uno solo: Marte. Elon Musk ha fondato SpaceX nel 2002 con l’obiettivo quasi ossessivo di rendere l’umanità una specie multi-planetaria, con il Pianeta Rosso come terra promessa. Solo 13 mesi fa, il miliardario liquidava la Luna come una “distrazione“, promettendo di puntare “dritto su Marte“. Nel weekend appena trascorso, però, è arrivato il colpo di scena. In una serie di aggiornamenti che hanno spiazzato l’industria aerospaziale, Musk ha annunciato un cambio di paradigma radicale: SpaceX concentrerà i suoi sforzi immediati sulla costruzione di una città sulla Luna. Non si tratta di un capriccio, ma di una ricalibrazione basata su fisica, logistica e, soprattutto, paura esistenziale. Ecco cosa sta succedendo e perché questa decisione cambia il futuro dell’esplorazione spaziale.

Questione di tempo (e di orbite)

Il motivo principale del dietrofront è puramente matematico. Musk ha spiegato che una città lunare autosufficiente (“self-growing”) è realizzabile in meno di 10 anni, mentre per ottenere lo stesso risultato su Marte ce ne vorrebbero più di 20.

La differenza risiede nella meccanica celeste.

La finestra: la Terra e Marte si allineano favorevolmente solo ogni 26 mesi . Un viaggio dura circa 6 mesi. Se qualcosa va storto, o se serve un rifornimento urgente, bisogna aspettare 2 anni;

la Terra e Marte si allineano favorevolmente solo ogni . Un viaggio dura circa 6 mesi. Se qualcosa va storto, o se serve un rifornimento urgente, bisogna aspettare 2 anni; Il vantaggio lunare: ai può lanciare verso la Luna ogni 10 giorni, con un viaggio di soli 2-3 giorni.

“Questo significa che possiamo iterare molto più velocemente per completare una città sulla Luna rispetto a una su Marte“, ha scritto Musk su X. In ingegneria, la velocità di iterazione (provare, fallire, correggere) è tutto. Sulla Luna, il ciclo di feedback è quasi immediato; su Marte, è straziante.

Il fattore paura: la “catastrofe” imminente

Tuttavia, c’è una motivazione più oscura dietro questa accelerazione, che Musk ha definito la “priorità assoluta“. Il cambio di strategia nasce dal timore che una catastrofe naturale o artificiale possa colpire la Terra, interrompendo le navi di rifornimento verso le colonie spaziali. Se i rifornimenti dalla Terra si fermassero oggi, una colonia su Marte morirebbe. L’obiettivo di Musk è creare un avamposto che possa sopravvivere senza la Terra il prima possibile.

“Il cambio di priorità è dovuto alla mia preoccupazione che una catastrofe fermi le navicelle di rifornimento dalla Terra, causando l’estinzione della colonia“, ha ammesso Musk.

Dato che la Luna permette un ciclo di sviluppo più rapido, è il luogo più sicuro dove creare il primo “backup” dell’umanità nel minor tempo possibile.

Fabbriche lunari e la Scala di Kardashev

Il piano non prevede solo habitat per astronauti, ma una vera e propria rivoluzione industriale spaziale. Utilizzando Starship – il mega-razzo completamente riutilizzabile di SpaceX – Musk prevede di trasportare enormi quantità di carico sulla superficie lunare grazie al rifornimento in orbita (in-space propellant transfer).

Una volta lì, l’obiettivo è sfruttare le risorse lunari per costruire fabbriche. Il visionario tech ha delineato uno scenario in cui, utilizzando catapulte elettromagnetiche (mass drivers) e manifattura in loco, si potrebbero lanciare nello spazio profondo satelliti per l’IA capaci di generare tra i 500 e i 1000 terawatt l’anno.

Qui entra in gioco la Scala di Kardashev, un metodo scientifico per classificare le civiltà in base all’energia che consumano:

Tipo I: sfrutta tutta l’energia del proprio pianeta (l’umanità non è ancora qui);

sfrutta tutta l’energia del proprio pianeta (l’umanità non è ancora qui); Tipo II: sfrutta tutta l’energia della sua stella (es. tramite una Sfera di Dyson);

sfrutta tutta l’energia della sua stella (es. tramite una Sfera di Dyson); Tipo III: controlla l’energia dell’intera galassia.

Secondo Musk, l’industrializzazione della Luna ci permetterebbe di “scalare significativamente la scala Kardashev“, catturando una percentuale non banale della potenza del Sole.

Cosa succede adesso a Marte?

Obiettivo Marte cancellato? No. Musk ha specificato che i piani per il Pianeta Rosso procederanno in parallelo, ma con una timeline leggermente slittata. L’inizio delle operazioni per Marte è previsto tra 5 o 6 anni, con un possibile volo con equipaggio nel 2031.

La Luna fungerà da banco di prova (testbed). Le tecnologie necessarie per sopravvivere sulla Luna – riciclo dell’aria, protezione dalle radiazioni, costruzione di habitat – sono le stesse che serviranno su Marte, ma testarle a 3 giorni di distanza da casa è infinitamente meno rischioso.

Il contesto politico: la NASA e la concorrenza

Questa svolta allinea finalmente gli interessi privati di Musk con quelli pubblici della NASA. Il programma Artemis dell’agenzia spaziale americana punta a riportare l’uomo sulla Luna entro il 2028 (con la missione Artemis III), utilizzando proprio la Starship come lander.

Nonostante alcuni ritardi nello sviluppo del razzo (che ha completato 11 voli suborbitali ma deve ancora dimostrare la capacità di rifornimento in orbita), il clima politico sembra favorevole. Con il miliardario Jared Isaacman (che ha volato 2 volte con SpaceX) ora a capo della NASA, e la concorrenza di Blue Origin di Jeff Bezos che incalza, la nuova “corsa alla Luna” è ufficialmente entrata nel vivo.

Perché tutto ciò è importante?

Non stiamo più parlando di piantare una bandiera e tornare indietro. Stiamo parlando di costruire la prima città permanente fuori dalla Terra. Secondo Musk dobbiamo farlo in fretta, prima che qualcosa sulla Terra ci impedisca di partire.