In arrivo una Cometa “suicida” che potrebbe illuminare il cielo di giorno

Gli astronomi di tutto il mondo hanno gli occhi puntati verso un piccolo, gelido visitatore che sta per tentare un’impresa quasi impossibile, una di quelle che tengono col fiato sospeso sia gli esperti che i semplici appassionati di stelle. La cometa C/2026 A1 MAPS non è solo una nuova scoperta nel nostro vicinato cosmico, ma una potenziale “Grande Cometa” che sfida le leggi della sopravvivenza stellare. Individuata all’inizio di quest’anno mentre solcava le gelide profondità dello Spazio, questa palla di neve sporca si sta ora tuffando verso il cuore del Sistema Solare a velocità vertiginose, preparandosi per un passaggio così ravvicinato da essere definito tecnicamente “suicida”. La posta in gioco è altissima: se riuscirà a non disintegrarsi sotto l’immenso calore e la pressione gravitazionale della nostra stella, l’effetto sarà sbalorditivo. La vaporizzazione dei suoi ghiacci potrebbe generare una luminosità tale da competere con quella della Luna Piena, rendendo l’oggetto visibile non solo nel buio della notte, ma persino nel blu terso del cielo diurno. È una scommessa cosmica ad altissimo rischio, dove il premio per noi spettatori terrestri è uno spettacolo celeste che capita, se siamo fortunati, una volta ogni generazione.

Una scoperta tra le sabbie di Atacama

Il primo avvistamento di questo audace viaggiatore spaziale risale al 13 gennaio 2026. A scovarlo è stato un team di astronomi francesi che opera presso l’osservatorio AMACS1, situato nel deserto di Atacama, in Cile, uno dei luoghi con il cielo più terso del pianeta. Al momento della scoperta, il nucleo della cometa – un agglomerato di ghiaccio, polvere e roccia con un diametro stimato di circa 2,4 km – si trovava a una distanza dal Sole pari a oltre il doppio di quella terrestre.

C/2026 A1 non è un oggetto isolato, ma appartiene alla celebre famiglia di Kreutz. Si tratta di un gruppo di oltre 3.500 comete “sungrazing” (radenti al Sole) che condividono un’orbita simile. Gli scienziati ritengono che tutti questi frammenti siano i resti di un’unica, gigantesca cometa primordiale che si frantumò violentemente circa 1.700 anni fa, forse proprio a causa di un passaggio troppo ravvicinato al calore solare.

Il viaggio mortale

Il momento della verità per C/2026 A1 (MAPS) arriverà il 4 aprile 2026, quando raggiungerà il perielio, ovvero il punto di massima vicinanza al Sole. In quel fatidico giorno, la cometa passerà a soli 800mila km dalla fotosfera solare: una distanza incredibilmente esigua, circa 70 volte inferiore a quella che separa il pianeta Mercurio dal Sole.

In questa fase, la cometa sarà sottoposta a forze fisiche brutali:

Velocità estrema: sfreccerà a oltre 3,2 milioni di km/h , una velocità necessaria per contrastare l’enorme attrazione gravitazionale;

sfreccerà a oltre , una velocità necessaria per contrastare l’enorme attrazione gravitazionale; Stress di marea: la gravità del Sole agirà sul nucleo ghiacciato come una morsa, cercando di letteralmente “stracciarlo” in mille pezzi;

la gravità del Sole agirà sul nucleo ghiacciato come una morsa, cercando di letteralmente “stracciarlo” in mille pezzi; Bombardamento radiante: il calore e il vento solare colpiranno la superficie, innescando una sublimazione violenta dei gas ghiacciati.

È proprio questo processo distruttivo a creare la magia: se il nucleo resiste, i gas rilasciati formano una chioma e una coda immense, capaci di riflettere la luce solare con un’intensità straordinaria.

Quanto diventerà luminosa?

Prevedere il comportamento di una cometa è difficile quanto prevedere il meteo a distanza di mesi, ma i precedenti storici fanno ben sperare. C/2026 A1 fa parte di un sottogruppo di frammenti legati alla Grande Cometa del 1106. Altri “membri della famiglia” famosi includono:

Ikeya-Seki (1965): fu così luminosa da essere visibile a occhio nudo vicino al Sole a mezzogiorno, diventando più brillante della Luna Piena;

fu così luminosa da essere visibile a occhio nudo vicino al Sole a mezzogiorno, diventando più brillante della Luna Piena; Comet Lovejoy (2011): nonostante fosse stata in parte smembrata dal Sole, riuscì a mostrare una spettacolare coda “a ventaglio” visibile dall’emisfero Sud.

Alcuni ricercatori ipotizzano che MAPS potrebbe raggiungere una magnitudine tale da renderla facilmente individuabile di giorno. Tuttavia, questo scenario da sogno si verificherà solo se il nucleo da 2,4 km rimarrà integro. Se la cometa dovesse frammentarsi prima del 4 aprile, si trasformerebbe in una nuvola di polvere destinata a svanire rapidamente.

Come e quando osservarla

Se C/2026 A1 sopravvivrà al suo incontro ravvicinato, il picco della visibilità sarà nella settimana successiva al perielio, quando si avvicinerà al punto di massima prossimità con la Terra.

Emisfero Australe: gli osservatori in Sud America, Africa meridionale e Australia avranno il “posto in prima fila” con la cometa alta nel cielo;

gli osservatori in Sud America, Africa meridionale e Australia avranno il “posto in prima fila” con la cometa alta nel cielo; Emisfero Boreale: anche noi in Italia e nel resto d’Europa avremo una possibilità. La cometa sarà visibile molto bassa sull’orizzonte Sud/Ovest, poco prima del tramonto o subito dopo. Sarà fondamentale avere un orizzonte libero da ostacoli come palazzi o montagne.

Anche nel caso in cui la cometa dovesse subire danni strutturali, potrebbe comunque restare visibile fino a fine marzo attraverso un buon binocolo o un telescopio amatoriale.

Un duello tra giganti di ghiaccio

Il 2026 si preannuncia come l’anno delle comete. Mentre MAPS tenta la sua impresa il 4 aprile, un’altra sfidante, C/2025 R3 (PanSTARRS), si avvicinerà al Sole il 20 aprile. Quest’ultima era già stata candidata al titolo di “Grande Cometa del 2026”, ma l’arrivo improvviso di C/2026 A1 ha rimescolato le carte.

Sarà una gara di resistenza e brillantezza: solo il tempo dirà quale di questi due spettri di ghiaccio riuscirà a regalarci l’emozione di un cielo illuminato da una scia millenaria.