La scienza spiega perché al mattino alcuni sono iperattivi appena aprono gli occhi, altri impiegano mezz’ora a ricordare chi sono

Immaginate la scena, un classico del cinema domestico che si consuma ogni mattina in milioni di case. Da una parte del letto c’è l’Allodola, un individuo che apre gli occhi con lo stesso entusiasmo di un conduttore televisivo durante la diretta di Capodanno. Prima ancora che il sole sia del tutto sorto, l’Allodola ha già rifatto il letto, pianificato la strategia geopolitica dei prossimi dieci anni e, con un sorriso smagliante, si volta verso il partner per chiedere: “Sai cosa stavo pensando stanotte riguardo alla ristrutturazione del bagno?“. Dall’altra parte del letto, tuttavia, risiede il Gufo. Per lui, quel suono non è una conversazione, è un’aggressione sonora. Il Gufo non sta “pensando”, il Gufo sta cercando di capire se gli arti che percepisce sotto le lenzuola appartengano effettivamente a lui e perché il mondo abbia deciso di girare così velocemente senza un regolare preavviso. Non sa ancora chi è, come si chiama, cosa fa e cosa gli accade intorno.

La dittatura del cronotipo e il segreto scritto nel DNA

Questa discrepanza non è frutto di una diversa educazione o di una pigrizia cronica, ma di una solida programmazione biologica chiamata cronotipo. La scienza ci dice che ognuno di noi possiede un orologio circadiano interno che non è tarato esattamente sulle ventiquattro ore per tutti allo stesso modo. Al centro di questa gestione c’è un gene specifico, il PER3, che determina se saremo creature della luce o abitanti della notte. Chi possiede la variante “lunga” di questo gene tende a essere un’allodola, con picchi di energia che esplodono appena i fotoni colpiscono la retina. Chi invece ha la versione “corta” è un gufo, programmato per dare il meglio quando le ombre si allungano. In una coppia composta da queste due specie diverse, il conflitto è quasi inevitabile: mentre l’allodola vive la sua massima espansione intellettuale, il gufo sta ancora cercando di attivare i processi cognitivi di base, vivendo quello che i ricercatori chiamano jet lag sociale.

L’inerzia del sonno ovvero perché il cervello è un vecchio computer

Il motivo per cui il Gufo sembra “rincoglionito” mentre l’Allodola scatta come un centometrista risiede in un fenomeno neurologico chiamato inerzia del sonno. Durante i primi trenta o sessanta minuti dopo il risveglio, il cervello non ancora affatto acceso al 100%. La corteccia prefrontale, quella parte sofisticata che serve per ragionare, prendere decisioni e non rispondere male al partner iperattivo, è l’ultima a svegliarsi. In questo lasso di tempo, i residui di adenosina, la sostanza che induce il sonno, non sono ancora stati smaltiti completamente. Per le allodole, questo processo di pulizia è rapido e indolore, quasi un riavvio istantaneo. Per i gufi, invece, è come guardare un vecchio computer che deve caricare un sistema operativo pesantissimo con un disco rigido rumoroso e lento. Chiedere a un gufo di essere brillante alle sette del mattino è tecnicamente un controsenso biologico: la sua RAM è satura di nebbia chimica.

La danza del cortisolo e lo sprint mattutino

Oltre ai geni e alla pulizia delle scorie chimiche, entra in gioco un ormone fondamentale: il cortisolo. Esiste un picco specifico chiamato Risposta al Risveglio del Cortisolo (CAR) che agisce come una sorta di caffè biologico naturale. Nelle persone che si svegliano iperattive, questo picco è violento e immediato, fornendo una scarica di energia che permette di passare dallo stato di incoscienza alla pianificazione della spesa in meno di tre secondi. Nelle persone “diesel”, invece, la curva del cortisolo è molto più piatta o lenta a salire. Per queste persone, il cibo o la caffeina non sono un vizio, ma una necessità di sopravvivenza esterna per compensare una spinta interna che tarda ad arrivare. Da qui l’importanza strategica e fondamentale della colazione. Senza quella spinta che mette in moto dapprima la mandibola, poi il metabolismo e quindi lo stomaco, il cervello rimane in una sorta di limbo dove la realtà esterna viene percepita come un rumore di fondo indistinto e leggermente irritante.

Sopravvivere alla convivenza tra specie diverse

Cosa succede quindi quando queste due biologie collidono sotto lo stesso tetto? La narrazione domestica si divide tra chi vorrebbe fare colazione parlando dei massimi sistemi e chi vorrebbe solo che il rumore del cucchiaino contro la tazza fosse dichiarato illegale per decreto legge. La scienza suggerisce che la comprensione reciproca sia l’unica via d’uscita: l’allodola deve capire che il silenzio del gufo non è disinteresse, ma un cantiere aperto nel cervello, mentre il gufo deve perdonare l’entusiasmo molesto dell’allodola, conscio che si spegnerà miseramente sul divano alle nove di sera. Evolutivamente parlando, questa differenza è stata la nostra salvezza: mentre le allodole sorvegliavano il villaggio all’alba, i gufi tenevano d’occhio i predatori durante la notte. Oggi non dobbiamo più temere le tigri dai denti a sciabola, ma solo la domanda “sai cosa pensavo stanotte?” posta troppo presto.