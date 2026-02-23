L’Anticiclone in Europa e le bufere di neve negli USA: naturali oscillazioni meteorologiche smentiscono le speculazioni dei catastrofisti climatici

Il ritorno del sole e di temperature gradevoli su gran parte della penisola italiana ha scatenato, come ormai da triste consuetudine, un’ondata di allarmismo mediatico che poco ha a che fare con la rigida analisi scientifica. Non appena l’alta pressione torna a far sentire la sua voce, portando una tregua dopo mesi di maltempo ininterrotto, il dibattito pubblico si infiamma con toni apocalittici. Si parla ancora una volta di emergenza, di clima impazzito e di fine prematura dell’inverno, ignorando sistematicamente che la variabilità è la caratteristica intrinseca dell’atmosfera terrestre. Gridare allo scandalo per un pomeriggio primaverile a febbraio significa ignorare la storia meteorologica del nostro Paese e, soprattutto, confondere un singolo episodio transitorio (il meteo, appunto) con una tendenza climatica a lungo termine.

Il ritorno della stabilità atmosferica sul Mediterraneo

In queste ore l’Italia sta vivendo gli effetti del ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre, una figura barica che storicamente è la protagonista assoluta del clima Mediterraneo, anche in pieno inverno. Dopo una stagione che si è rivelato lunga, rigida e caratterizzato da precipitazioni eccezionali che hanno completamente rimpinguato le riserve idriche, l’espansione di questa bolla di alta pressione rappresenta la più assoluta normalità meteorologica. Non c’è nulla di estremo o di alieno nel vedere il cielo rasserenarsi e le colonnine di mercurio salire leggermente sopra la media del periodo, specialmente dopo fasi di maltempo così prolungate. L’Anticiclone delle Azzorre non è un “mostro climatico“, ma un tassello fondamentale del puzzle atmosferico europeo che garantisce quei periodi di stabilità necessari all’equilibrio stagionale.

Analisi termica: i 20 gradi sono davvero un’anomalia estrema?

I dati raccolti venerdì scorso a Torino, dove si sono toccati i +20°C, così come i valori analoghi registrati oggi in Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, mostrano temperature sicuramente miti, ma affatto eccezionali per questo periodo dell’anno. Siamo infatti lontanissimi dal poter parlare di record storici abbattuti. La storia della climatologia italiana è costellata di giornate quasi estive in pieno inverno, spesso favorite da venti di caduta come il Foehn nelle valli alpine o dalle giornate anticicloniche soleggiate che da oggi iniziano (finalmente!) al Sud. Definire “estrema” una temperatura di +20°C nel Mezzogiorno o in Pianura Padana durante una giornata di sole invernale è un’iperbole che serve solo a nutrire una narrazione catastrofista, totalmente priva di base scientifica. Questi valori non rappresentano un punto di non ritorno, ma semplici fluttuazioni naturali che rientrano perfettamente nel quadro di un inverno che ha già dato prova di grande dinamicità e freddo intenso.

Il paradosso d’oltreoceano: New York sepolta dalla neve

Mentre in Italia si specula sul tepore mediterraneo, dall’altra parte dell’Atlantico la natura sta offrendo uno spettacolo di segno diametralmente opposto che mette a nudo l’inconsistenza delle tesi allarmistiche. Gli Stati Uniti d’America sono attualmente flagellati da quella che molti meteorologi locali definiscono la “nevicata del secolo“. New York è letteralmente paralizzata da oltre mezzo metro di neve, con accumuli che in alcune aree superano i 60cm, mentre città come Philadelphia e Boston stanno affrontando temperature polari e tempeste di neve di portata storica. Se dovessimo seguire la logica dei catastrofisti che legano ogni singola variazione meteo al cambiamento climatico globale, dovremmo paradossalmente annunciare l’inizio di una nuova Era Glaciale a causa di ciò che sta accadendo negli USA. Naturalmente, né il caldo italiano né il gelo americano sono prove di un collasso imminente, ma manifestazioni di una circolazione atmosferica complessa.

La distinzione fondamentale tra meteorologia e climatologia

Il fulcro del problema risiede nell’incapacità, o nella malafede, di chi confonde la meteorologia con la climatologia. La meteorologia si occupa del tempo che fa oggi, domani o tra una settimana in un luogo specifico; la climatologia studia invece le medie statistiche su periodi di almeno trent’anni a livello continentale o planetario. Utilizzare una giornata mite a Torino o a Palermo per convalidare teorie sul riscaldamento globale è un errore metodologico grossolano quanto lo sarebbe usare la storica nevicata di New York per negarlo. Il clima della Terra è un sistema caotico e non lineare in cui gli estremi si compensano continuamente attraverso scambi di calore tra i poli e l’equatore. Questi scambi portano freddo eccezionale in un continente e mitezza nell’altro, in un dinamismo che esiste da milioni di anni, ben prima che l’uomo iniziasse a monitorare i termometri.

Oltre il catastrofismo: la necessità di un’informazione equilibrata

Su MeteoWeb quotidianamente stigmatizziamo questo approccio ansiogeno all’informazione meteorologica che trasforma ogni refolo di vento caldo in un presagio di sventura. La speculazione che collega un normalissimo evento di alta pressione invernale al cambiamento climatico non serve a proteggere l’ambiente, ma solo a creare un clima di paura ingiustificata. Il fatto che in America sia in corso un’ondata di gelo record dimostra che il pianeta continua a manifestare tutta la sua potenza invernale. La verità è che gli eventi meteorologici cambiano di giorno in giorno e di luogo in luogo, seguendo leggi fisiche che non si curano dei titoli sensazionalistici. Accettare la variabilità della natura senza gridare allo scandalo è il primo passo per tornare a un’analisi scientifica seria e distaccata, lontana dagli interessi della speculazione ideologica.