L’Ucraina recupera terreno: decisivo il blocco di Starlink alle forze russe

L’Ucraina ha riconquistato 201 chilometri quadrati di territorio alle forze russe tra mercoledì e domenica della scorsa settimana, approfittando anche del blocco del sistema di comunicazioni Starlink utilizzato dai militari di Mosca. Lo riferisce un’analisi dell’Afp basata sui dati dell’Institute for the Study of War. L’area recuperata è quasi pari ai progressi ottenuti dalla Russia nell’intero mese di dicembre e rappresenta l’avanzata più significativa delle truppe di Kiev in un periodo così breve dall’offensiva iniziata nel giugno 2023.

“Questi contrattacchi ucraini probabilmente sfruttano il recente blocco dell’accesso a Starlink per le forze russe, che secondo i blogger militari sta causando problemi di comunicazione e di comando e controllo sul campo di battaglia”, ha affermato il centro studi, che collabora con il Critical Threats Project.