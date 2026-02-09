L’ultima frontiera di un genio: il lascito di Zichichi tra i laboratori del Gran Sasso e l’armonia universale

Il mondo della ricerca piange la scomparsa di Antonino Zichichi, spentosi serenamente nel sonno all’età di novantacinque anni. Nato a Trapani nel 1929 da una storica famiglia di Erice, lo scienziato lascia un vuoto profondo non solo nella comunità accademica ma anche nella sua numerosa famiglia, composta da tre figli, cinque nipoti e una pronipote. La sua esistenza è stata un viaggio straordinario attraverso i segreti della materia, consolidando la sua posizione come uno dei più autorevoli esponenti della fisica delle alte energie a livello globale. Professore emerito di Fisica Superiore presso l’Ateneo di Bologna, Zichichi ha saputo coniugare l’attività di ricerca pura con una straordinaria capacità gestionale e istituzionale, guidando l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta.

La sua impronta sulla scienza moderna è indelebile e si manifesta attraverso la creazione di istituzioni che ancora oggi rappresentano l’eccellenza mondiale. Già nel 1963 diede vita ad Erice al Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, trasformando la Sicilia in un crocevia internazionale per il sapere. A lui si deve inoltre la concezione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, un’infrastruttura di ricerca unica al mondo protetta dal massiccio abruzzese. La carriera sperimentale di Zichichi ha toccato vertici assoluti al CERN di Ginevra dove, a metà degli anni Sessanta, coordinò il team che per la prima volta osservò l’antideutone, fornendo la prova tangibile dell’esistenza dell’antimateria nucleare. Le sue indagini si sono spinte fino alla comprensione della produzione di mesoni pesanti, essenziali per dimostrare il numero quantico di stranezza nell’universo subnucleare, e allo studio dell’energia effettiva nella cromodinamica quantistica.

Oltre alle scoperte teoriche, Zichichi è stato un inventore prolifico di tecnologie fondamentali per la fisica sperimentale, come i circuiti elettronici per il calcolo dei tempi di volo delle particelle e i sistemi innovativi per la generazione di campi magnetici ad alta precisione. Il suo nome rimane legato a imponenti collaborazioni internazionali come i progetti LEP e HERA, oltre a una lunga serie di incarichi di prestigio che lo hanno visto alla guida della Società Europea di Fisica e di organismi di rilievo come il Comitato NATO per le Tecnologie di Disarmo. Attraverso il World Lab, da lui presieduto dal 1986, si è speso instancabilmente per promuovere lo sviluppo scientifico nelle nazioni svantaggiate, ricevendo nel corso della sua vita oltre sessanta onorificenze di rango internazionale.

Parallelamente ai successi accademici, il professore è diventato un volto familiare per il grande pubblico grazie a un’intensa attività di divulgazione, sempre caratterizzata dalla ferma volontà di conciliare il rigore scientifico con una profonda spiritualità cattolica. Questa sua visione del mondo emerge chiaramente nelle sue ultime riflessioni pubbliche dedicate alla figura di Galileo Galilei. Zichichi sosteneva che la grandezza del padre della scienza moderna risiedesse nella certezza che l’universo non fosse dominato dal disordine, ma regolato da leggi logiche e intelligibili. Per lo scienziato siciliano, cercare la struttura profonda della materia significava onorare l’impronta di un’armonia universale, convinto che il compito dello scienziato fosse proprio quello di decifrare il linguaggio matematico e razionale con cui è scritto il cosmo.