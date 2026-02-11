Maltempo Calabria, albero cade su un’auto: un ferito nel Vibonese

Il maltempo inizia a fare sul serio al Sud e oltre ai danni, porta anche feriti. Una persona, infatti, è rimasta ferita a causa della caduta di un albero che si è abbattuto sulla sua autovettura in Calabria. È accaduto sulla strada Nsa 572 di Monte Cucco e Monte Pecoraro, al km 41,200, verso la SS 18, a Serra San Bruno, nel Vibonese. La persona ferita è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti il personale dell’Anas, il 118 e le forze dell’ordine. La circolazione è attualmente regolata a senso unico alternato. Nella regione, su tutta la fascia tirrenica, è stata diramata un’allerta meteo arancione per domani; gialla sul resto del territorio regionale.

