Maltempo Calabria, nuova piena del Crati nel Cosentino: “situazione critica ma sotto controllo”

“La situazione resta critica ma sotto controllo. Nel corso della serata di ieri, il Crati ha raggiunto un livello di 3,92 metri, arrivando a sfiorare la soglia dei 4 metri che è quella critica. Poi c’è stato un calo e adesso la risalita è ricominciata, siamo a 3,75, ma nulla rispetto ai 5,50 metri dei giorni dell’alluvione“. Lo afferma Gianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza, in un’intervista a ‘Buongiorno Regione’. Ieri sera, il primo cittadino aveva emanato un’ordinanza con cui disponeva l’evacuazione temporanea di piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni nelle contrade ‘Lattughelle’ e ‘Piano Scafo’, in vista della nuova ondata di piena del Crati prevista nella scorsa nottata.

“Un sensibile miglioramento” della situazione si registra anche ai Laghi di Sibari, ha aggiunto Iacobini, “con l’area inondata che è passata da 3 a 1,5 chilometri quadrati, insomma qualche elemento di fiducia, anche se la giornata di oggi sarà ancora travagliata“.

