Maltempo Calabria, sopralluogo di Occhiuto nei luoghi devastati dall’esondazione del Crati

Questo pomeriggio, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si è recato nelle aree dei Laghi di Sibari e di contrada Lattughelle, nel comune di Cassano allo Ionio, duramente colpite dall’esondazione del fiume Crati. Il Crati, a causa delle abbondanti piogge di questi giorni, ha rotto l’argine nella serata di ieri in almeno 5 punti per come emerso dal primo sopralluogo effettuato dalla Protezione Civile regionale. Il Presidente Occhiuto, accompagnato dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, dal sindaco di Cassano allo Ionio Gianpaolo Iacobini, dalla Protezione Civile regionale con il dirigente Domenico Costarella, dal Commissario del Consorzio di Bonifica, Giacomo Giovinazzo e dalle forze dell’ordine, ha ribadito il grande impegno profuso dalla Regione Calabria sin dalle prime ore dell’emergenza, con interventi tempestivi e un costante coordinamento sul territorio tuttora in corso.

“Nel confronto con gli amministratori locali e i tecnici – è stato reso noto dal Comune di Cassano – è stata inoltre confermata la volontà di garantire il massimo impegno da parte degli organi regionali, soprattutto nella fase che si aprirà già da domani e che sarà decisiva: quella della ricostruzione, del ripristino della sicurezza e del sostegno concreto a cittadini, imprese agricole e attività colpite. La presenza delle istituzioni regionali sul territorio rappresenta un segnale forte di attenzione e vicinanza a una comunità che sta affrontando una delle pagine più difficili della sua storia recente”.

