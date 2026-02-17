Maltempo Calabria, vento a 125km/h nel Catanzarese: danni e disagi | FOTO

Ennesima notte di forte maltempo in tutta la provincia di Catanzaro, interessata da forti raffiche di vento e pioggia intensa alternata a violente grandinate. Sono state registrate raffiche di vento fino a 125km/h. Molti i danni rilevati sia a Catanzaro che in alcuni centri della provincia: alberi sradicati, insegne luminose e pali abbattuti. Continuano a registrarsi anche diversi movimenti franosi, dal momento che i terreni sono saturi dopo diversi giorni di pioggia. Ingenti i danni sia sulla viabilità provinciale che su quella locale.

Secondo i dati del Centro funzionale multirischi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, altre forti raffiche di vento sono state registrate a Motta San Giovanni, nel Reggino, con 122,4km/h. Poco più sotto, 121km/h, Catanzaro. Venti impetuosi hanno colpito anche la fascia ionica, con raffiche a 113km/h a Lamezia Terme, nel Catanzarese, e 95km/h a Cleto (Cosenza) e San Ferdinando (Reggio Calabria).

L’allerta per oggi è arancione su tutta la fascia tirrenica e gialla sul resto della regione.

