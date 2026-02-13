Maltempo Campania, Salernitano flagellato da allagamenti e frane | FOTO

Il violento peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha interessato la Campania nelle ultime ore ha provocato frane e allagamenti, causando danni e disagi diffusi soprattutto nella provincia di Salerno. Le forti precipitazioni e il mare agitato hanno messo sotto pressione la viabilità costiera e diverse aree urbane, costringendo le autorità locali a interventi urgenti per la sicurezza del territorio. Particolarmente critica la situazione nel territorio di Camerota, nel comprensorio del Cilento, dove lungo la strada regionale 562 del Mingardo sono in corso interventi di messa in sicurezza dopo che la forza del mare ha depositato detriti, sabbia e pietre sul manto stradale. L’arteria resta attualmente aperta al traffico, ma il Comune raccomanda massima prudenza agli automobilisti. Ieri, sempre a causa delle intense piogge, si era verificata una frana lungo la strada di collegamento con Lentiscosa, successivamente ripristinata grazie a un intervento tempestivo.

Situazione complessa anche lungo la costa salernitana, dove il mare agitato ha riversato detriti su diverse carreggiate. A Vietri sul Mare rimane chiusa la Strada statale 163 Amalfitana in corrispondenza del chilometro 48,800, dove una frana ha provocato il distacco di circa 50 metri cubi di materiale roccioso. Il crollo ha comportato l’evacuazione preventiva di 6 nuclei familiari e il danneggiamento delle reti metalliche di protezione, oltre all’invasione di detriti nella zona di via Madonna dell’Arco, a ridosso di alcune abitazioni. I vigili del fuoco hanno monitorato il fronte franoso anche con l’impiego di droni.

Disagi alla circolazione anche nel capoluogo, Salerno, dove uno smottamento avvenuto in via Fra’ Generoso – importante collegamento tra il porto commerciale e gli svincoli autostradali – ha reso necessario l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo, con inevitabili rallentamenti del traffico.

L’ondata di maltempo ha avuto ripercussioni anche nel territorio di Arzano, nella provincia di Napoli, dove un parziale crollo di un edificio già disabitato ha portato allo sgombero precauzionale di 14 famiglie, per un totale di 34 persone. Dalle verifiche emerse durante il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura è risultato che la palazzina era già oggetto di un’ordinanza di messa in sicurezza con demolizione, mai eseguita.

Il mare in tempesta sta sferzando la costa campana, provocando danni e disagi a causa delle onde che hanno invaso la strada. A Pontecagnano Faiano, nel Salernitano, la violenta mareggiata e il forte vento della notte scorsa hanno portato alla chiusura al traffico di via Mar Ionio – su cui si sono riversati detriti e fango – nel tratto compreso tra l’incrocio con via Mar Adriatico e la zona Villaggio del Sole, fino al confine con Salerno.

