Maltempo in Campania: alberi caduti e mareggiate, imbiancato l’Osservatorio di Montevergine

Il maltempo continua a creare disagi in Campania, dove alcune aree sono sotto avviso di allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile. Fino alle 18 di oggi sono attive un’allerta per venti forti e un’allerta di livello “giallo” per temporali sui settori meridionali della regione. Questa mattina a Pellezzano, in provincia di Salerno, un grosso albero è caduto da una proprietà privata sulla strada provinciale 27, via Consortile Capezzano, causando la chiusura temporanea della strada per consentire la rimozione e la messa in sicurezza dell’area.

La mareggiata dei giorni scorsi lungo il litorale salernitano ha provocato danni anche ad alcuni stabilimenti balneari di Capaccio Paestum. “Come Amministrazione comunale – spiega il sindaco – stiamo monitorando con attenzione la situazione al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per richiedere agli enti competenti il riconoscimento dello stato di calamità naturale“.

In Irpinia, l’Osservatorio meteorologico di Montevergine segnala che all’alba di oggi il paesaggio è apparso leggermente imbiancato a causa di un breve episodio di neve, definito però “irrilevante dal punto di vista quantitativo“. La temperatura minima registrata è stata di +0,6°C.

