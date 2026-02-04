Maltempo Puglia, pioggia e vento in Salento: cadono alberi e crollano muri di cinta, danni anche a Lecce | FOTO

La pioggia battente e i venti di burrasca che sferzano il Salento stanno causando molti danni e disagi, come la caduta di numerosi alberi, segnali stradali, cartelloni, pali della illuminazione pubblica e muri di cinta. Diversi Comuni, con apposite ordinanze, hanno chiuso parchi, giardini pubblici e cimiteri per tutelare l’incolumità pubblica. I Vigili del Fuoco sono particolarmente impegnati nell’area del Sud Salento. Critica la situazione soprattutto a Torre San Giovanni, marina di Ugento, dove è crollato il muro dello spazio esterno della Chiesa della Madonna dell’Aiuto. Gli allagamenti hanno fatto scattare la chiusura delle strade che costeggiano il porto. Sempre a Torre San Giovanni, nella piazzetta del porto, è collassata la copertura di un parco giochi.

Ad Acquarica, invece, si registra la caduta di alberi di pino all’interno del poliambulatorio della Cittadella della Salute.

Tanti danni anche a Lecce

Diversi i danni anche a Lecce a causa del maltempo, caratterizzato soprattutto da vento forte di scirocco. Diversi gli interventi delle pattuglie della Polizia locale impegnate senza sosta per fronteggiare i numerosi danni e i potenziali pericoli. Gli agenti sono intervenuti in diverse zone per la messa in sicurezza della viabilità e delle infrastrutture. In viale Calasso è stato messo in sicurezza un segnale luminoso per l’attraversamento pedonale, staccatosi dal palo di sostegno. In piazza Mazzini è stato rimosso un pannello luminoso divelto dalla propria base. In viale Roma un ramo pericolante ha interessato una pista ciclabile, rendendo necessario un intervento tempestivo. In via Potenza si è registrata la caduta di un grosso albero di pino che ha invaso parte della carreggiata, danneggiando un’auto. Sempre a causa del vento, un ramo di eucalipto si è riversato sulla sede stradale della Tangenziale Est, direzione Maglie, all’altezza dello svincolo di Giorgilorio, ed è stato rimosso dagli agenti della Polizia locale.

Ulteriori interventi si sono resi necessari anche in viale Giovanni Paolo II, dove un albero ha divelto la recinzione dei campetti antistanti lo stadio adagiandosi su una vettura, e in via Giammatteo, dove un ramo spezzato ha invaso la carreggiata ed è stato rimosso per garantire la sicurezza della circolazione.

La Polizia locale ha collaborato con i Vigili del Fuoco e gli operatori di Lupiae servizi, per garantire il ripristino veloce delle arterie stradali interessate e la tutela della pubblica incolumità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.