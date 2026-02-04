Allerta Meteo, il maltempo flagella l’Italia: vento distruttivo al Sud, raffiche di 125km/h in Puglia e diversi feriti. Fenomeni estremi anche domani | MAPPE

Infuria il maltempo sull’Italia in queste ore, come ampiamente previsto dai bollettini meteo dei giorni scorsi. Un impetuoso vento di scirocco sta soffiando sulle Regioni del Sud con raffiche che superano i 100km/h in molte località di Puglia, Calabria e Sicilia, provocando danni e disagi sul territorio. Impressionante la furia del vento in Puglia: ha raggiunto velocità di 125km/h a Giurdignano, 107km/h a Villa Convento (Lecce), 103km/h a Gallipoli, 96km/h a Gioia del Colle, 95km/h a Martina Franca, 94km/h a Marina di Ginosa, 90km/h a Morciano di Leuca, 88km/h a Manduria, 87km/h a Brindisi e a Minervino di Lecce, 85km/h a Santa Maria di Leuca, 84km/h a Barletta e a Latiano , 83km/h a Monte Sant’Angelo, 82km/h a Lequile, 77km/h a Veglie, 71km/h ad Altamura e a Fasano. Forte vento anche in Basilicata, con raffiche massime di 82km/h a Pisticci: tante situazioni di criticità, e purtroppo anche diversi feriti, per i danni dovuti al forte vento in Puglia.

Vento impetuoso anche in Calabria, soprattutto a Reggio Calabria e nell’hinterland dello Stretto di Messina dove abbiamo raffiche di 108km/h ad Arasì, 103km/h a Monte Scrisi (Scilla), 94km/h ad Allai, 84km/h a Pietrastorta, 75km/h a Reggio Calabria. Anche qui si contano i danni per gli alberi abbattuti nei dintorni della città. Il mare è molto mosso e i traghetti che collegano Calabria e Sicilia navigano con estreme difficoltà. Da segnalare, sempre in Calabria, forti raffiche di vento anche sulla costa cosentina tirrenica e sulle vette della Sila, con valori di 87km/h a Paola e 84km/h a Botte Donato.

Forti raffiche di vento in mattinata anche in Sicilia: raggiunti i 117km/h ad Enna, 100km/h a Barcellona Pozzo di Gotto, 84km/h a Termini Imerese, 80km/h a Messina Gazzi, 79km/h a Brolo, 72km/h a Pace del Mela, 71km/h a Messina Torre Faro. Grandi sbalzi termici con un netto calo delle temperature: Palermo è piombata a +12°C in pieno giorno dopo i +22°C raggiunti ieri pomeriggio. Un veloce fronte temporalesco ha accompagnato l’arrivo del maestrale: nello Stretto di Messina la temperatura è crollata di 9°C in meno di un’ora con una fitta grandinata.

Adesso, nel corso del pomeriggio/sera, la situazione si andrà normalizzando ma il forte scirocco continuerà a soffiare impetuoso nel medio e basso Adriatico, prevalentemente al largo ma ancora rimarrà in Puglia una coda di forte vento. Nel basso Tirreno e sullo Jonio, invece, si alzerà un forte ma meno impetuoso libeccio, che accompagnerà il maltempo con piogge torrenziali tra Campania e cosentino tirrenico.

Le precipitazioni più intense della serata, infatti, si verificheranno proprio al Centro/Sud anche se non bisogna sottovalutare il maltempo del Nord/Est con abbondanti nevicate sulle Alpi e piogge torrenziali sulle pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia:

Nevica anche sull’Appennino emiliano fino a quote collinari.

Allerta Meteo, tutti i dettagli per domani giovedì 5 febbraio

Domani, giovedì 5 febbraio, la situazione non cambierà. L’Italia rimarrà in balia del forte maltempo con piogge, temporali e nevicate. Al mattino il maltempo sarà concentrato al Nord/Est e nelle Regioni tirreniche meridionali, specie Campania e Calabria ma non solo, in un contesto di diffusa e spiccata variabilità.

Nel pomeriggio-sera, invece, inizierà un nuovo peggioramento atlantico che segue sempre lo stesso schema dei precedenti: flusso mite prefrontale, forti e abbondanti precipitazioni al Nord/Ovest con neve a bassa quota, rapida successiva estensione dei fenomeni (stavolta succederà venerdì 6) in tutt’Italia. E proprio domani sera torneranno pioggia e neve forti tra Liguria e Piemonte:

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

