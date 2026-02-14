Maltempo Reggio Calabria, il clamoroso caso del tavolo di ping-pong da 77kg sollevato dal vento: ieri notte è stato un downburst?

Le ferite lasciate dalla tempesta di ieri notte sul volto di Reggio Calabria sono profonde e, per certi versi, inspiegabili se analizzate con la lente di una “normale” mareggiata di Maestrale. Mentre il mare inghiottiva i lidi e devastava la pavimentazione della Via Marina, in pieno centro città si verificava un episodio che ha dell’incredibile e che sta facendo discutere gli esperti meteo. Nelle immagini che vi mostriamo, scattate stamattina, si vede un tavolo da ping-pong letteralmente sollevato dalla veranda e schiantato oltre 10 metri più in basso sull’asfalto davanti all’ingresso di un garage e a pochi passi da una nota palestra cittadina. Non si tratta di un leggero modello amatoriale: il peso è di 77 chilogrammi.

Il tavolo è stato sollevato dal vento da una veranda situata al primo piano del palazzo sovrastante (un edificio moderno dalla facciata arancione, come visibile nelle foto) e proiettato in strada. La violenza dell’impatto è testimoniata dal telaio metallico completamente deformato e dalle zampe di sostegno divelte, un danno che solo una forza d’urto massiccia avrebbe potuto causare.

Maestrale o Downburst? L’ipotesi tecnica

Sebbene le raffiche misurate in città abbiano toccato i 100km/h, il sollevamento di un oggetto di tale peso e dalla forma aerodinamica “a vela” (una volta ribaltato) suggerisce l’azione di correnti non solo orizzontali. Come già accaduto per l’impianto fotovoltaico sradicato su un terrazzo poco distante di cui abbiamo dato notizia ieri, il sospetto è che nella notte di venerdì 13 Reggio sia stata colpita da un downburst. A differenza delle normali raffiche di vento, il downburst è un fenomeno temporalesco caratterizzato da una colonna d’aria che scende violentemente verso il suolo per poi espandersi radialmente. Questo genera correnti ascensionali e discensionali improvvise in grado di “sollevare” oggetti pesanti prima di scaraventarli a terra. Un tavolo di quasi 80 chili non scivola via per il vento: viene sollevato. Questo accade solo se la pressione dell’aria cambia repentinamente o se ci sono correnti verticali tipiche dei fenomeni cellulari estremi.

Una città in ginocchio

Questo episodio si aggiunge al bollettino di guerra della Via Marina, definita il “chilometro più bello d’Italia”, oggi irriconoscibile con la pavimentazione divelta dalla furia del mare. La combinazione tra la mareggiata distruttiva e queste raffiche “anomale” conferma che la città ha affrontato un evento meteo di portata storica, che va ben oltre la consueta allerta per vento forte. Le foto del tavolo accartocciato accanto a scooter e bidoni della spazzatura, rimasti invece miracolosamente in piedi, dimostrano quanto la furia del vento sia stata selettiva e brutale in punti specifici del tessuto urbano.

Altre immagini del maltempo di queste ore a Reggio Calabria:

