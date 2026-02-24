Maltempo USA, ripresa dei trasporti dopo la tempesta di neve: riaprono le scuole a New York

Gli Stati Uniti si stanno riprendendo dalla tempesta di neve più forte degli ultimi dieci anni, che ha colpito soprattutto il Nord-Est del Paese, dove sono caduti diffusamente 50-75cm di neve, con punte di oltre 90cm nel Rhode Island. Questa mattina le strade hanno iniziato a riaprire, i trasporti pubblici sono tornati in funzione in alcune città e l’energia elettrica è stata ripristinata per alcune delle centinaia di migliaia di persone che erano rimaste senza in Massachusetts, New Jersey, Delaware e Rhode Island. Amtrak ha cancellato alcuni treni tra Boston e New York e tra New York e Filadelfia.

A New York City, dove ieri le lezioni erano state cancellate, il sindaco Zohran Mamdani ha annunciato che oggi le scuole riapriranno per le lezioni in presenza, nonostante la neve ancora accumulata lungo i marciapiedi. I distretti di Long Island e di altre zone della periferia di New York hanno invece annunciato che oggi avrebbero nuovamente tenuto chiuse le scuole.

Migliaia di voli cancellati

Secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware, oggi sono stati cancellati più di 2.000 voli in arrivo e in partenza dagli Stati Uniti. La maggior parte delle cancellazioni ha riguardato gli aeroporti di New York, New Jersey e Boston. L’aeroporto internazionale T.F. Green del Rhode Island ha sospeso le operazioni ieri a causa dei 97cm di neve caduti. La sospensione è continuata fino a questa mattina.

Nuova tempesta in arrivo

Il Servizio Meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha dichiarato di stare monitorando un’altra tempesta che potrebbe portare altra neve nella regione alla fine di questa settimana.

Domani, mercoledì 25 febbraio, è prevista una combinazione di pioggia e neve, con possibili accumuli fino a un paio di centimetri. Sebbene la nuova tempesta non dovrebbe essere così forte, anche pochi centimetri di neve in più sulle zone già duramente colpite potrebbero rendere più difficili le operazioni di pulizia.