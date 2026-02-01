Maltempo USA, storiche nevicate in North Carolina: picchi di quasi 60cm, tutto lo stato imbiancato | FOTO e VIDEO

Una tempesta invernale si è trasformata in un ciclone bomba al largo della costa sudorientale degli USA, portando potenti raffiche di vento e la quantità di neve più elevata degli ultimi decenni in alcune aree. Centinaia di voli sono stati cancellati a causa della tempesta per il secondo giorno consecutivo, mentre le condizioni ghiacciate sulle strade hanno causato centinaia di incidenti. Parti di quattro stati hanno visto 30cm o più di neve durante questa tempesta. Tra questi, vi è il North Carolina dove alle 10:00 ET di oggi si registravano, tra gli accumuli più alti, 57,5​​cm vicino a Faust, sulle montagne dello stato. A quote più basse, la quantità massima è di 45cm vicino alla costa a Longwood.

Tutto il North Carolina è stato ricoperto di neve, con nevicate anche nella capitale Raleigh. La maggior parte delle aree ha registrato almeno 5-7,5cm di neve, con zone localizzate che ne hanno accumulata molta di più. Princeville ha registrato 25cm di neve, tra le altre contee che hanno battuto il record di nevicate nella zona. Aree estese come le contee di Nash, Chatham e Person hanno ricevuto oltre 15cm di neve.

Wilmington ha registrato la nevicata più abbondante degli ultimi 36 anni. Il ciclone bomba ha finora scaricato 14,7cm di neve sulla città costiera di oltre 120.000 abitanti: è la nevicata più abbondante a Wilmington da quando la tempesta record di Natale del 1989 ne scaricò 39,5cm.

Record battuto a RDU

I 7,4cm di neve accumulati a RDU rappresentano la quantità maggiore da dicembre 2018 e hanno battuto il record giornaliero di nevicate di ieri a Raleigh.

Sabato 31 gennaio sono stati cancellati 178 voli e domenica mattina 74 voli sono stati cancellati all’aeroporto. Gli operatori dell’aeroporto internazionale di Raleigh-Durham hanno lavorato duramente domenica mattina per cercare di liberare la pista. Nel frattempo, a Charlotte, oltre mille voli sono stati cancellati tra sabato e domenica.

Per quanto riguarda il freddo, le temperature sono sotto lo zero, con un vento gelido che scende ben oltre la soglia dei -13°C, se non addirittura a -17°C. Le massime intorno ai -3°C di sabato sono state le più basse mai registrate in quella data.

Neve sulle strade

Le autorità stanno esortando i residenti a rimanere a casa a causa della neve che ricopre le strade e delle temperature gelide. “Vi invitiamo vivamente“, ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Edgecombe al pubblico su Facebook, “a meno che non siate costretti a uscire, per favore rimanete a casa”.

Sulla costa, la NC-12 è stata chiusa sabato sera a causa del maltempo e la città di Atlantic Beach ha dichiarato lo stato di emergenza. “Continuiamo a esortarvi a rimanere a casa per la vostra sicurezza, a causa delle pericolose condizioni stradali“, ha dichiarato la città.

La neve in tutto lo stato ha lasciato le strade in condizioni difficili, con 100 veicoli bloccati sulla I-85 nella contea di Cabarrus. Secondo la Polizia Stradale Statale, un incidente intorno alle 16:30 di sabato, che ha coinvolto un’auto e un autoarticolato, ha causato un rapido ingorgo tra i migli 60 e 63, vicino all’area metropolitana di Charlotte. “Vi ricordiamo, se possibile, di evitare di guidare in condizioni invernali“, hanno dichiarato gli agenti.

Alla fine della serata, la Polizia Stradale Statale ha dichiarato di aver assistito a 750 incidenti. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime dovute al maltempo.

Le strade sono in fase di sgombero in tutto il North Carolina centrale. Gli agenti hanno affermato che le strade sono ancora scivolose nonostante la rimozione della neve.