Niscemi, Vigili del Fuoco: “porzioni della frana si muovono, ci sono stati distacchi”

Frana di Niscemi, Vigili del Fuoco: “potenziare il monitoraggio della zona rossa, non risultano altri crolli di edifici”

Non ci risultano altri crolli di edifici stamattina, ma ci sono porzioni del versante della frana che continua a muoversi e ci sono stati dei distacchi“. Lo ha detto Michele Burgio, dirigente regionale dei Vigili del Fuoco, facendo il punto sulla frana a Niscemi. “Una delle valutazioni che stiamo facendo – ha spiegato Burgio – è di potenziare il sistema di monitoraggio delle zone di interdizione, di intervenire nella valutazione della zona rossa, cioè quella che è più a rischio. Naturalmente quando si verificano, come la notte scorsa, distacchi del versante vanno rivalutati in tempo reale. E questo per avere naturalmente contezza della situazione di sicurezza sia delle persone che facciamo accedere, ma anche – ha osservato il dirigente dei Vigili del Fuoco – per le squadre di soccorso e delle forze dell’ordine, in ogni istante, in ogni momento”.

