Nutrire il raffreddore o affamare la febbre? Cosa dice davvero la scienza nel 2026

Il detto “nutri il raffreddore e affama la febbre” risale almeno al XVI secolo, basandosi sulla convinzione che la digestione del cibo generasse calore, utile per combattere i brividi del raffreddore ma dannosa per chi ha già una temperatura elevata. Tuttavia, come riportato dal Washington Post, la medicina moderna offre una prospettiva molto diversa e decisamente più complessa. Nel 2026, la comprensione del metabolismo durante le infezioni ha confermato che non esiste una regola aurea valida per tutti, ma che privare il corpo di energia nel momento del bisogno può rallentare la guarigione.

Le radici di un mito medico intramontabile

L’idea che la febbre debba essere “affamata” per essere sconfitta è sopravvissuta per secoli, alimentata dal fatto che, durante gli stati febbrili, l’appetito tende naturalmente a diminuire. Questa risposta fisiologica è reale: il corpo devia l’energia dalla digestione verso il sistema immunitario per combattere i patogeni. Tuttavia, la scienza chiarisce che la perdita di desiderio per il cibo non coincide necessariamente con il bisogno del corpo di restare a digiuno. Anzi, la febbre aumenta il fabbisogno calorico basale poiché il corpo lavora a regimi più elevati per ogni grado di temperatura in eccesso.

Il metabolismo sotto attacco: perché la febbre consuma energia

Ogni volta che la temperatura corporea sale, il nostro tasso metabolico accelera in modo significativo. Questo significa che il corpo brucia riserve di glucosio e grassi molto più rapidamente del solito. Il Washington Post sottolinea che privare deliberatamente un paziente di nutrimento durante una febbre alta può portare a una pericolosa debolezza muscolare e a un calo delle difese. Sebbene la ricerca suggerisca che in alcuni casi di infezioni batteriche il corpo possa trarre beneficio da una temporanea restrizione calorica, per la stragrande maggioranza dei virus stagionali, come l’influenza o il comune raffreddore, le cellule immunitarie hanno bisogno di energia costante per replicarsi e neutralizzare l’invasore.

Idratazione e nutrienti: la vera ricetta della guarigione

Il vero pericolo, più che la mancanza di cibo solido, è la disidratazione. La sudorazione e l’aumento della frequenza respiratoria causati dalla febbre portano a una perdita massiccia di liquidi e sali minerali. Gli esperti consigliano di non forzare il pasto se la nausea è forte, ma di dare priorità assoluta all’apporto di elettroliti e liquidi. Brodi caldi, spremute e tisane non sono solo rimedi della nonna, ma veicoli essenziali di nutrimento leggero che permettono al sistema immunitario di restare attivo senza sovraccaricare l’apparato digerente. Il segreto non è “affamare” la malattia, ma scegliere il carburante più adatto alla situazione.

Ascoltare il corpo oltre i proverbi popolari

In definitiva, la raccomandazione dei medici nel 2026 è quella di abbandonare i rigidi proverbi del passato in favore dell’ascolto dei segnali biologici. Se il corpo chiede cibo durante un raffreddore, è corretto assecondarlo con alimenti nutrienti e facili da digerire; se la febbre toglie la fame, non bisogna forzarsi a mangiare un pasto completo, ma è fondamentale non restare completamente a secco di zuccheri e sali minerali. La scienza ci ricorda che il nostro organismo ha evoluto meccanismi di autoprotezione estremamente sofisticati: la chiave per una pronta guarigione non risiede in un vecchio detto, ma nel fornire al corpo le risorse necessarie per vincere la propria battaglia interna.