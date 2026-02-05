Spazio: un nuovo equipaggio pronto per la ISS dopo la prima evacuazione medica

Quattro astronauti si stanno preparando a volare verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) la prossima settimana, dopo che la missione del precedente equipaggio è stata interrotta da un’evacuazione medica. Il lancio è previsto per l’11 febbraio, ma la società spaziale di Elon Musk, SpaceX, ha annunciato all’inizio di questa settimana che avrebbe bloccato a terra tutti i voli del suo razzo Falcon 9 per indagare su un problema, che potrebbe posticipare la data di lancio. Questo inconveniente è l’ultimo di una serie di incidenti che circondano questa nuova missione, chiamata Crew-12, che include gli astronauti statunitensi Jessica Meir e Jack Hathaway, l’astronauta francese Sophie Adenot e il cosmonauta russo Andrey Fedyaev.

Questo equipaggio sostituirà quello della missione Crew-11, tornato sulla Terra a gennaio, con un mese di anticipo, in seguito alla prima evacuazione medica nella storia della stazione spaziale. La NASA ha rifiutato di rivelare dettagli sul problema di salute che ha abbreviato la missione.

Anticipi e ritardi

Da allora, il laboratorio scientifico, che orbita a 400 chilometri sopra la Terra da 25 anni, ha operato con un equipaggio minimo di tre persone. E a seguito dell’evacuazione medica, la NASA ha anticipato di qualche giorno la data del volo Crew-12.

Il lancio era inoltre previsto in concomitanza con la prima missione lunare della NASA in oltre mezzo secolo, ma dopo aver rilevato una perdita di carburante durante i test finali di questa settimana, l’agenzia spaziale statunitense ha deciso di posticipare la missione verso il satellite terrestre a marzo.

Una volta a bordo, gli astronauti della missione Crew-12 saranno uno degli ultimi equipaggi a vivere sulla ISS. La Stazione Spaziale Internazionale, che ha ospitato ininterrottamente un equipaggio nell’ultimo quarto di secolo, si sta ora avvicinando alla fine del suo ciclo di vita e la sua dismissione è prevista per il 2030. La stazione, grande all’incirca quanto un campo da calcio, è una delle poche aree in cui la cooperazione tra i Paesi occidentali e la Russia è stata mantenuta dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022.

La missione Crew-12

La missione Crew-12, tuttavia, non è stata esente da tensioni. A novembre, il cosmonauta russo, da tempo previsto per la missione, è stato rimosso dal team, presumibilmente a causa di sospetti di spionaggio, secondo gli analisti, sebbene la NASA non abbia confermato la notizia. L’agenzia spaziale russa Roscosmos si è limitata ad accennare a un trasferimento a un altro incarico. Il suo successore è stato scelto in base alla sua esperienza di volo durante la missione Crew-6 del 2023.

I quattro astronauti di questa nuova missione condurranno numerosi esperimenti, tra cui lo studio degli effetti della microgravità sui loro corpi, durante gli otto mesi trascorsi sulla stazione spaziale.

L’americana Jessica Meir, che in precedenza ha lavorato come biologa marina in ambienti estremi, guiderà l’equipaggio. Sophie Adenot diventerà la seconda donna francese a viaggiare nello spazio, seguendo le orme di Claudie Haignere, che ha prestato servizio sulla stazione spaziale Mir. Quando la missione di Haignere ebbe luogo, Adenot aveva 14 anni. “È stata una rivelazione“, ha dichiarato di recente Adenot. “In quel momento mi sono detta: un giorno, sarò io quella“.

Il lancio della missione Crew-12 è previsto per l’11 febbraio alle 11:00 GMT da Cape Canaveral, in Florida. Se dovesse essere annullata, potrebbero esserci ulteriori tentativi nei due giorni successivi.