Tempesta Leonardo in Spagna, si aggrava l’emergenza in Andalusia: 14 fiumi a rischio estremo di esondazione, almeno un ferito | FOTO

Si aggrava la situazione in Andalusia e nel sud della Spagna per le piogge eccezionali provocate della tempesta Leonardo, che hanno causato gravi danni, almeno 3.600 persone evacuate da zone a rischio idrologico fra Cadice, Malaga, Jaen, Granada, Huelva e Cordoba, e almeno un ferito per il crollo di una grossa roccia sulla sua abitazione. Picchi di 390mm di pioggia si sono accumulati nelle ultime dodici ore a Grazalema (Cadice), secondo l’Agenzia statale di meteorologia AEMET, una quantità pari a quasi quanto piove a Madrid in un anno. Per la tempesta – la sesta depressione che si è abbattuta sulla Penisola Iberica da inizio anno – almeno 14 fiumi e 10 bacini idrici sono a “rischio estremo” di esondazione nella regione, informano le autorità di Protezione Civile.

Le precipitazioni intense, accumulate su un territorio già saturo per le recenti perturbazioni, hanno provocato smottamenti e allagamenti, isolato numerosi comuni e la chiusura di almeno una trentina di arterie stradali.

La quasi totalità dei servizi ferroviari in Andalusia sono stati sospesi, compresi quelli regionali, di media distanza e i collegamenti di alta velocità tra Cordoba e Siviglia e Malaga e Granada, oltre alla linea Madrid-Siviglia, interrotte dalla sciagura ferroviaria dello scorso 18 gennaio, che ha provocato 46 vittime.

Blackout e scuole chiuse

Circa 4.000 famiglie sono senza elettricità o connessioni Internet per i danni provocati dalla tempesta alle infrastrutture.

Le autorità regionali hanno elevato il livello di emergenza operativa e rafforzato il contingente dell’Unità militare di Emergenze dell’esercito, per supportare i soccorsi e la gestione dei corsi d’acqua in esondazione. Sono stati schierati 400 militari dell’Unità di emergenza (Ume). A questi si aggiungono 1.200 unità dei servizi di emergenza regionali e agenti della Guardia Civil.

Le scuole sono rimaste chiuse in tutta l’Andalusia, tranne che in Almeria, mentre la tempesta sta producendo impatti e criticità anche in Estremadura, dove la Giunta ha sospeso le classi nel nord della provincia di Caceres per le condizioni avverse con forti piogge e venti, che mantengono l’allerta meteo a livello arancione.

In un messaggio su X, il Premier Pedro Sanchez ha esortato alla “massima precauzione”, invitando la popolazione a “evitare spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni” delle autorità.