Terremoti nel Tirreno meridionale nella notte, epicentro al largo del Trapanese | DATI e MAPPE

Due terremoti di moderata intensità sono stati registrati durante la notte nel Tirreno meridionale, in mare aperto al largo della costa Trapanese, secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il primo evento, magnitudo ML 3.9, è stato localizzato alle 23:48 di ieri, con ipocentro a 5 km di profondità. Il secondo sisma, magnitudo ML 3.7, è avvenuto alle 04:04 di oggi, con profondità stimata di 10 km. Entrambe le scosse rientrano nella dinamica tettonica complessa dell’area tirrenica. Non risultano segnalazioni di danni o percezioni significative lungo la costa siciliana.