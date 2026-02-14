Terremoto nel Tirreno Meridionale: un’altra scossa (più forte e superficiale) sulla costa siciliana | DATI

Dopo la scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 22:03 nel Tirreno Meridionale, un nuovo evento sismico è stato rilevato nella notte. Alle 23:48 un terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito l’area vicino Favignana, in Sicilia, con una profondità stimata di 5 chilometri. La scossa, più intensa rispetto a quella precedente, si è verificata a bassa profondità, una caratteristica che può rendere il sisma maggiormente percepibile nelle zone vicine all’epicentro. L’evento rientra nell’attività sismica che interessa il Tirreno Meridionale e le aree circostanti. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La situazione resta comunque sotto osservazione.