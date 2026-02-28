Terremoto Campi Flegrei, il prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi

A seguito dell’evento sismico di magnitudo 3.5, verificatosi questa mattina nell’area flegrea con epicentro la zona Pisciarelli, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato immediatamente il Centro Coordinamento Soccorsi al quale hanno partecipato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, con i rappresentanti della Sala operativa della Protezione Civile regionale, i sindaci di Bacoli, Josi della Ragione e di Pozzuoli, Luigi Manzoni, i rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale del Comune di Napoli e delle Forze dell’ordine. La direttrice dell’INGV, dottoressa Lucia Pappalardo, ha comunicato che lo sciame sismico è ancora in corso. Nessuna criticità è stata segnalata sui territori interessati dall’evento sismico.

Il sindaco di Bacoli ha rappresentato, inoltre, che da stamattina è in allestimento, grazie alla Protezione Civile regionale, una zona di assestamento, che sarà poi inaugurata martedì prossimo. Il tavolo di monitoraggio prosegue il monitoraggio della situazione con tutti gli interlocutori interessati.