Tyvak International torna nello spazio con il cubesat ‘Farinella’: firmato contratto con l’ESA

Tyvak International torna protagonista nello spazio profondo con la firma del contratto per lo sviluppo di “Farinella“, primo CubeSat 6U della missione Ramses dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il piccolo satellite italiano, supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dedicato allo scienziato Paolo Farinella, volerà verso l’asteroide Apophis nell’ambito del programma ESA Space Safety. Dopo la chiusura della Critical Design Review a gennaio, l’azienda torinese entra ora nella fase di implementazione, con l’obiettivo di consegnare il satellite in vista del lancio previsto nel 2028.

La missione studierà Apophis durante il suo eccezionale flyby del 13 aprile 2029, quando l’asteroide passerà a una distanza dalla Terra inferiore all’orbita geostazionaria: un evento rarissimo che offrirà un’occasione unica per analizzarne struttura e comportamento sotto l’effetto della gravità terrestre. Un tempo considerato potenzialmente pericoloso, Apophis non rappresenta oggi una minaccia, ma costituisce un laboratorio naturale straordinario per migliorare i modelli di difesa planetaria.

All’interno della sonda Ramses, sviluppata da OHB Italia, Farinella sarà uno dei due CubeSat incaricati di esplorare il sottosuolo dell’asteroide tramite un radar a bassa frequenza. A bordo anche Horus, strumento ottico con funzione di camera di navigazione, e Vista, rivelatore di polveri già impiegato nella missione Hera con il CubeSat Milani.

Con questa nuova sfida, Tyvak – sottolinea una nota – consolida il proprio ruolo di partner strategico dell’ESA, guidando un consorzio europeo di aziende e università. Fondata a Torino nel 2015, con circa 70 dipendenti e oltre 10 milioni di euro di fatturato, l’azienda – recentemente entrata nel gruppo Lockheed Martin – ha già costruito e lanciato 18 satelliti.