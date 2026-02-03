Una grande macchia solare si sta dirigendo verso la Terra

Una macchia solare verso la Terra: la foto di Eduardo Schaberger Poupeau da Rafaela, in Argentina

Macchia solare

La macchia solare più attiva del Ciclo Solare 25 si sta dirigendo verso la Terra. Eduardo Schaberger Poupeau invia questa foto di AR4366 a mezzogiorno da Rafaela, in Argentina. Un suggerimento? E’ l’enorme macchia scura (in alto a sinistra), più di dieci volte più grande della Terra. “Ho catturato questa immagine del Sole il 2 febbraio con il mio telescopio H-alfa in un momento di intensa attività solare”, afferma Poupeau. “La caratteristica principale è la macchia solare AR 4366, una vera e propria fabbrica di brillamenti solari, che ha prodotto decine di brillamenti di classe M e 5 brillamenti di classe X, tra cui un potente evento X8, il tutto nel giro di pochi giorni”. E’ quanto riporta spaceweather.com.

Questa macchia solare è appena agli inizi. Ha un campo magnetico di classe delta sempre più instabile e sta rapidamente aggiungendo nuove macchie. Sono probabili altri brillamenti X nei prossimi giorni, e saranno diretti verso la Terra.

