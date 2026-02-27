USA, così il governo di Trump e il ministro Robert F. Kennedy Jr. stanno rivoluzionando la salute pubblica: la svolta salutista dell’america

La nutrizione negli Stati Uniti sta entrando in una delle fasi più turbolente della sua storia recente, trasformandosi da questione di salute pubblica in un terreno di scontro ideologico e politico senza precedenti. Al centro del dibattito si trovano le Linee Guida Alimentari per gli Americani per il periodo 2025-2030, il documento che ogni cinque anni definisce gli standard per i pasti nelle scuole, i programmi di assistenza federale e i consigli medici nazionali. Come riportato dal Washington Post, l’ascesa politica di Robert F. Kennedy Jr. e del movimento “Make America Healthy Again” (MAHA) sta mettendo in discussione decenni di dogmi nutrizionali, in particolare riguardo al ruolo dei grassi saturi e degli oli vegetali, scuotendo le fondamenta delle istituzioni sanitarie e dei loro legami con l’industria alimentare.

Il declino del dogma dei grassi e la sfida agli oli di semi

Per oltre quarant’anni, la pietra angolare delle raccomandazioni governative è stata la limitazione dei grassi saturi — presenti in burro, carne rossa e latticini — a favore dei grassi polinsaturi derivati dagli oli di semi, come quelli di soia, mais e colza. Questa strategia si basava sull’ipotesi lipidica, secondo cui i grassi saturi aumentano il colesterolo LDL, principale responsabile delle malattie cardiovascolari. Tuttavia, la nuova ondata di critiche sollevata da Kennedy e dai suoi sostenitori suggerisce un cambio di paradigma radicale. Secondo questa visione, il vero colpevole dell’epidemia di obesità e malattie croniche non sarebbero i grassi naturali, ma gli oli di semi ultra-processati e l’acido linoleico in essi contenuto, accusati di innescare processi infiammatori cronici e disfunzioni metaboliche a livello cellulare.

Questa sfida non è priva di basi nel dibattito accademico sommerso. Mentre il consenso medico tradizionale rimane saldamente ancorato alla necessità di ridurre i grassi saturi per proteggere il cuore, una parte crescente della letteratura scientifica sta riconsiderando la qualità degli alimenti interi rispetto a quelli trasformati. Il dibattito si sposta quindi dalla semplice conta dei macronutrienti alla natura molecolare di ciò che mangiamo, suggerendo che un alimento naturale come il burro possa essere preferibile a un’alternativa industriale altamente raffinata, anche se quest’ultima vanta un profilo lipidico teoricamente più favorevole secondo i vecchi standard.

L’influenza dell’industria e la ricerca della trasparenza

Un pilastro fondamentale della retorica di RFK Jr. riguarda il conflitto di interessi all’interno dei comitati scientifici che redigono le linee guida. L’accusa, ampiamente discussa nell’analisi del Washington Post, è che le raccomandazioni siano state storicamente modellate per favorire i profitti delle grandi multinazionali del settore alimentare (“Big Food“) piuttosto che la salute dei cittadini. Questa critica tocca un nervo scoperto nella società americana, dove la sfiducia verso le agenzie regolatrici come la FDA e l’USDA è ai massimi storici. La proposta di eliminare gli additivi chimici, i coloranti artificiali e di limitare drasticamente gli alimenti ultra-processati dalle mense scolastiche rappresenta un tentativo di de-politicizzare la nutrizione riportandola a una dimensione di purezza biologica.

Tuttavia, gli esperti di salute pubblica avvertono che un cambiamento troppo repentino, guidato da visioni politiche piuttosto che da un rigoroso processo di revisione paritaria, potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Il rischio è che, nel tentativo di combattere l’influenza industriale, si finisca per ignorare cinquant’anni di studi epidemiologici che collegano l’eccesso di grassi saturi all’aterosclerosi. La tensione tra la necessità di riformare un sistema che chiaramente non ha fermato l’aumento delle malattie metaboliche e l’obbligo di mantenere una base scientifica solida è il cuore del dilemma che il prossimo governo si troverà ad affrontare.

Verso un nuovo paradigma della salute nazionale

In conclusione, la trasformazione delle linee guida alimentari americane nel 2026 non sarà solo un aggiornamento tecnico, ma un manifesto politico sulla gestione del corpo e del consumo. La visione di Kennedy punta a un ritorno alla terra e alla semplicità alimentare, un approccio che risuona con una popolazione stanca di messaggi nutrizionali contraddittori e tassi di malattia sempre più alti. E’ la svolta salutista del governo USA, ma se questa rivoluzione porterà a una reale diminuzione delle patologie croniche o se minerà ulteriormente la fiducia nella medicina basata sull’evidenza è una domanda che rimane aperta. Ciò che è certo è che il piatto degli americani è diventato il nuovo campo di battaglia per la sovranità nazionale e la salute individuale, dove ogni caloria e ogni grammo di grasso portano con sé il peso di una scelta di civiltà.