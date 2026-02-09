Verso la ISS con un peluche: il lato umano della nuova missione Crew-12

Un piccolo coniglietto di peluche accompagnerà la prossima missione diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), in partenza nei prossimi giorni da Cape Canaveral, negli Stati Uniti. A portarlo sarà l’astronauta americana Jessica Meir, che ha scelto di avere con sé un oggetto speciale appartenente alla figlia di 3 anni, simbolo del legame familiare durante i mesi di permanenza in orbita. Meir, 48 anni, ha raccontato in una conferenza stampa che la bambina possiede 2 peluche identici: uno resterà a casa, mentre l’altro viaggerà nello Spazio. La missione Crew-12, organizzata dalla NASA in collaborazione con SpaceX, decollerà con un razzo Falcon 9 e sostituirà Crew-11, rientrata anticipatamente a gennaio dopo la prima evacuazione medica nella storia della stazione.

Biologa e fisiologa marina, Meir vanta già una lunga esperienza sulla ISS, dove tra il 2019 e il 2020 ha partecipato alle prime passeggiate spaziali interamente femminili. L’astronauta ha ammesso che la separazione dalla figlia per circa 8 mesi rappresenterà una sfida emotiva, ma spera che il suo impegno possa diventare fonte di ispirazione.

L’equipaggio, composto anche da Jack Hathaway, Sophie Adenot e Andrej Fedjaev, dovrebbe partire alla volta dell’avamposto spaziale l’11 febbraio.