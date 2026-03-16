Allerta Meteo arancione in Sicilia, domani scuole chiuse a Catania

Scuole chiuse domani, martedì 17 marzo, a Catania. A deciderlo è stato il sindaco Enrico Trantino, in considerazione del bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale con un’allerta meteo arancione sulla Sicilia nordorientale per la giornata di domani. Rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.