Allerta Meteo, arriva il ciclone Deborah: “domani burrasca forte in 9 regioni”, avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta Meteo dalla giornata di domani mercoledì 25 marzo 2026: in considerazione della formazione del vortice “Deborah” sul Mar Ligure, è atteso vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, e mareggiate, in diverse regioni del Paese. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 24 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 13 del 24/03/26: “In considerazione della formazione del vortice “Deborah” sul Mar Ligure, si prevedono dal tardo mattino di domani mercoledì 25 marzo 2026 e fino alla tarda sera di dopodomani giovedì 26 marzo 2026:

vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte , su Valle d’Aosta , Piemonte , Lombardia , Trentino-Alto Adige , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Liguria , Sardegna e Toscana , con mareggiate lungo le coste occidentali della Sardegna e meridionali della Toscana ;

dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a o , su , , , , , , , e , con lungo le coste occidentali della e meridionali della ; stato del mare fino a molto agitato su Mare di Sardegna e Mar Ligure occidentale, in estensione serale anche all’alto Tirreno“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: