Allerta Meteo, “domani neve abbondante in una regione”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta Meteo per la giornata di domani domenica 22 marzo 2026: dalle prime ore e fino al tardo pomeriggio sono attese nevicate localmente abbondanti in una regione settentrionale del Paese. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 16 di oggi, 21 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 16 del 21/03/26: “Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: si prevedono, dalle prime ore di domani, domenica 22 marzo 2026, e fino al tardo pomeriggio, nevicate localmente abbondanti al di sopra di 800-900 metri sul settore nord del Piemonte“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: