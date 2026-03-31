Allerta Meteo, nevicate record in arrivo in Abruzzo: possibili fino a 3 metri di neve su Gran Sasso e Maiella

Un ciclone, denominato Erminio, si è formato al Sud, dove stazionerà fino a venerdì, scaricando forti piogge, forte vento ma anche tanta neve fino a quote collinari sulle regioni del Centro. L’allerta è massima per le piogge torrenziali che rischiano di provocare dissesti e problemi di natura idrogeologica tra Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. In questa area, secondo il modello ICON-2I, sono previsti oltre 200mm di pioggia entro giovedì 2-venerdì 3 aprile: con simili quantitativi di pioggia, su terreni già provati dalle abbondanti piogge dei mesi scorsi, il rischio idrogeologico è elevato.

Ma la pioggia non sarà l’unica fonte di preoccupazione. Intense nevicate interesseranno l’Appennino centrale oltre gli 800-900 metri. Sopra i 1000 metri di altitudine, gli accumuli nevosi potranno superare il metro di neve, con possibili accumuli di oltre 2-3 metri nei massicci di Gran Sasso e Maiella! Nel mentre, venti burrascosi soffieranno lungo tutta la Penisola.

Già per la giornata di domani, mercoledì 1 aprile, la Protezione Civile ha lanciato l’allerta meteo rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Abruzzo, mentre è arancione in Puglia e Molise e gialla nel resto del Centro-Sud. Si iniziano già a sentire i primi effetti di questa ondata di maltempo, con i primi disagi per la neve in Abruzzo e i primi allagamenti in Molise. Sarà un’ondata di maltempo molto intensa, per un evento che vede la concomitanza di venti di uragano e nevicate tipiche del pieno inverno nel cuore della primavera.

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