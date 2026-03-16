Allerta Meteo Protezione Civile, ancora piogge, temporali e venti fino a burrasca al Sud: allarme arancione in 3 regioni

Il minimo depressionario che si è posizionato a sud della Sicilia, nel suo lento transito verso est determina la persistenza di condizioni meteorologiche instabili sulle zone più meridionali del nostro Paese, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, specie sul versante ionico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso in precedenza. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 17 marzo, il persistere delle precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie settori meridionali e ionici, in estensione alla Basilicata.

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Dalle prime ore di domani, inoltre, attesi venti forti o di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, specie settori ionici e sulla Calabria, specie settori meridionali.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 17 marzo, allerta arancione su gran parte della Basilicata, sui settori ionici della Calabria e sul settore nord-orientale della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, su alcuni settori della Sicilia e sui restanti territori di Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 marzo 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata orientale e meridionale ionica, Calabria meridionale e centro-settentrionale ionica e Sicilia orientale e settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie su Calabria meridionale e Sicilia orientale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Basilicata, Calabria e Sicilia, e isolate su Campania, Puglia e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su resto di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcato aumento sul Nord-Ovest e in sensibile aumento sulla Sardegna.

Venti: da forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici della Sicilia e sulla Calabria meridionale; forti dai quadranti settentrionali sulla Sardegna, in attenuazione. Localmente forti orientali su Campania e Basilicata.

Mari: agitati il Mare, il Canale di Sardegna e lo Ionio; da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia, molto mosso il Tirreno meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 marzo 2026

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale e centro-meridionale, Calabria, Basilicata, Puglia centro-settentrionale, settori orientali di Molise ed Abruzzo, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie su Calabria meridionale e versanti ionici centro-settentrionali e Sicilia orientale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia, su settori meridionali di Marche e Lazio e sulla Campania, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su resto di Abruzzo e Molise, Lazio sud-orientale, Campania orientale e Sicilia centrale.

–Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile aumento sulla Sicilia.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali sulla Calabria meridionale e sui settori ionici della Sicilia. Localmente forti nord-orientali su Marche, Abruzzo, Molise, specie settori costieri, Appennino tosco-romagnolo e su Lazio e Campania.

Mari: agitato lo Ionio centro-meridionale. Molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, tutti in attenuazione, lo Stretto di Sicilia e, in serata, localmente l’Adriatico e il Tirreno centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 marzo 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, settori orientali del Lazio e sud-orientali dell’Umbria, Abruzzo e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Marche, Umbria, Lazio e Puglia, e su Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, settori alpini del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria di Ponente e Romagna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia centro-orientale e settentrionale, e resto di Marche e Puglia.

Nevicate: al di sopra dei 600-800 m su Abruzzo, Marche meridionali e zone interne dell’Umbria meridionale, con apporti al suolo abbondanti; al di sopra dei 600-800 m su Molise, Basilicata e Calabria settentrionale, con apporti al suolo da deboli ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione sul Sud peninsulare, marcato sulla Campania. Massime in marcata diminuzione su Appennino settentrionale e regioni centrali.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria meridionale e settori ionici della Sicilia, in attenuazione. Forti nord-orientali su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna orientale

Mari: agitato lo Ionio centro-meridionale in attenuazione. Molto mossi tutti i restanti bacini.

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