Allerta Meteo Protezione Civile, colpo di coda dell’inverno con neve fino in collina da Nord a Sud, venti di burrasca e mareggiate

L’annunciato impulso perturbato che dal pomeriggio-sera di oggi interesserà il nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali apporterà nelle prossime ore precipitazioni, nevicate e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 25 marzo, venti di burrasca nord-occidentali su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, in estensione ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte, specie sulle due isole maggiori, e mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte, l’avviso prevede inoltre nevicate su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di giovedì 26 marzo allerta gialla meteo-idro su Abruzzo e Molise, sui settori orientali di Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio, Puglia settentrionale nonché su Calabria e Basilicata tirreniche.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 marzo 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse su Valle d’Aosta occidentale, Piemonte settentrionale, Lombardia, Liguria orientale, Toscana settentrionale, Emilia-Romagna e Triveneto, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati, specie su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Prealpi lombarde.

Nevicate: dalla serata al di sopra dei 800-1000 m sui settori alpini ed appenninici settentrionali, con apporti al suolo deboli, fino a moderati sul Nord-Est.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile rialzo sul versante adriatico centrale e sulla Sicilia.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali su Romagna, Liguria e coste di Toscana settentrionale, tendenti a disporsi da nord nella notte su queste ultime due. Da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sull’arco alpino, con raffiche di Foehn nelle valli, in estensione alle adiacenti zone di pianura di Piemonte e Lombardia. Da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, in estensione a zone costiere del Lazio, Campania e zone tirreniche di Calabria, Basilicata e Sicilia.

Mari: da molto mossi ad agitati il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale e il Mar di Sardegna prospiciente le Bocche di Bonifacio; tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 marzo 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Romagna e Marche, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Friuli Venezia Giulia e Veneto, su Toscana centro-orientale, Sardegna occidentale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati specie su aree appenniniche di Toscana, Umbria e Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania meridionale, settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m su settori appenninici centro-settentrionali e sui settori interni di Puglia settentrionale e Campania orientale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sui citati settori appenninici e a quote più alte. Al di sopra di 800-1000 m sui restanti rilievi meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulle regioni peninsulari, marcato su Umbria, Romagna, settori adriatici centrali ed Alpi orientali.

Venti: di burrasca o burrasca forte dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna; da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulle restanti regioni del centro-nord e dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria e restanti settori tirrenici meridionali.

Mari: da molto agitato a localmente grosso il Mar di Sardegna; da agitati a molto agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno, in estensione allo Ionio meridionale. Da molto mosso ad agitato l’Adriatico centro-settentrionale e il Mar Ligure al largo, molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 marzo 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania orientale e meridionale e restanti regioni del Sud, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Calabria tirrenica centro-meridionale e Sicilia settentrionale.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m su settori appenninici centrali e sui settori interni di Puglia settentrionale e Campania orientale, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a localmente moderati a quote più alte. Al di sopra dei 800-1000 m sui restanti rilievi meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli. Tutti in progressivo esaurimento.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo su Abruzzo, Molise e Sud. Massime in sensibile calo, localmente marcato, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e settori interni di Calabria e Sicilia.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su tutte le regioni.

Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, da molto mossi ad agitati tutti i restanti bacini; tutti con moto ondoso in attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: