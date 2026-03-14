Allerta Meteo Protezione Civile, il maltempo insiste al Nord-Ovest e si estende al Sud: allarme arancione in due regioni

Il transito di una perturbazione atlantica causa maltempo sul Nord-Ovest italiano e, muovendosi verso Sud-Est, porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nostro meridione, con precipitazioni che risulteranno più diffuse e, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, domenica 15 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia in estensione, dalla tarda mattinata sulla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 15 marzo, allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia e allerta gialla su Liguria, Calabria, Sicilia e parte di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia e Valle d’Aosta.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 marzo 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte centro-orientale e settentrionale, Lombardia occidentale e nord-orientale, Liguria, Emilia, Alta Toscana, Sardegna occidentale, Trentino, Veneto occidentale e settentrionale e Friuli Venezia Giulia occidentale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori settentrionali, orientali e meridionali del Piemonte, su Valle d’Aosta orientale, Liguria centro-orientale e Lombardia occidentale;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto di Sardegna e Nord, tranne la Romagna, e su rimanenti settori costieri della Toscana, e, a carattere di isolato rovescio pomeridiano, su Lazio meridionale, Campania settentrionale e zone interne di Puglia, Basilicata orientale e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su resto di Sardegna e Nord, tranne la Romagna, e rimanenti settori costieri della Toscana.

Nevicate: al di sopra dei 800-900 su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con apporti al suolo abbondanti; in serata al di sopra dei 400-600 m su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure di Ponente, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1300-1400 m sui restanti settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione al Nord-Ovest, marcata sui settori alpini occidentali.

Venti: forti meridionali con raffiche di burrasca su Liguria, settori tirrenici ed adriatici centro-settentrionali, coste orientali e rilievi della Sardegna; forti settentrionali tendenti a rinforzare fino a burrasca nella notte sulla Sardegna occidentale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e il Mar di Sardegna, quest’ultimo fino ad agitato nella notte; tendenti a molto mossi dalla sera-notte il Canale di Sardegna, il Tirreno centrale e l’Adriatico settentrionale al largo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 marzo 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia meridionale, in esaurimento dalla seconda parte della giornata, e su Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, Sardegna, Marche, settori centro-orientali di Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Sardegna orientale e settori meridionali di Puglia e Basilicata.

Nevicate: nella prima parte della giornata, al di sopra dei 400-600 m su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure di Ponente,con apporti al suolo da deboli a moderati, e al di sopra dei 800-1000 m su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcata diminuzione sulla Sardegna, in sensibile rialzo sui settori tirrenici peninsulari.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, tendenti a divenire nord-orientali; forti nord-occidentali con locali e temporanee raffiche di burrasca sulla Sicilia, forti dai quadranti meridionali su Puglia, Calabria e Basilicata e sui settori adriatici centrali; tendenti a forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale.

Mari: da agitato a molto agitato il Mare di Sardegna, temporaneamente grosso al largo; agitato il Canale di Sardegna, molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 marzo 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, settori ionici della Calabria centro-settentrionale e Campania meridionale ed orientale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati, specie su Puglia meridionale e Basilicata;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Campania e Calabria, Sicilia orientale, Abruzzo, Molise, Marche, Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, su Abruzzo, Molise e resto della Campania.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcato aumento sul Nord-Ovest e in sensibile aumento sulla Sardegna, in sensibile diminuzione al Sud peninsulare.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Sardegna; da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Puglia meridionale e settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. Forti orientali sulla Sicilia e sulla Puglia centro-settentrionale.

Mari: da agitato a molto agitato il Mare di Sardegna; da molto mossi ad agitati il Canale di Sardegna e lo Ionio settentrionale. Molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale settore ovest e lo Ionio.

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