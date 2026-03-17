Allerta Meteo Protezione Civile, nuova ondata di maltempo sull’Italia: pioggia, neve e vento fino a burrasca da Nord a Sud

Un nuovo impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale dalla serata odierna andrà velocemente ad interessare gran parte dei nostri settori adriatici con piogge e precipitazioni nevose a quote di alta collina. Il passaggio della perturbazione attiverà anche un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli diffusi in precedenza. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi, martedì 17 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia in estensione dalle prime ore della giornata di domani, mercoledì 18 marzo, ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Dalle prime ore della giornata di domani si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Friuli Venezia giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono inoltre nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 metri su Emilia-Romagna con apporti al suolo da deboli a moderati; mediamente al di sopra dei 700-900 metri su Abruzzo e Molise con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie alle quote più alte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, allerta gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 marzo 2026

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, Basilicata ionica e Calabria ionica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, restanti zone di Basilicata e Calabria e su Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania e restanti zone di Puglia e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza grandi variazioni. Venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali su Sicilia centro-orientale e settori costieri della Calabria. Localmente forti settentrionali su Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio centro-settentrionale, Campania e Sicilia occidentale. Mari: agitato lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia orientale; molto mossi i restanti bacini meridionali e dalla sera il Tirreno centro-settentrionale e l’Adriatico centro-settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 marzo 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, Abruzzo, Molise orientale, Puglia centro-meridionale e Calabria ionica centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-occidentale, Romagna, restanti zone di Marche, Molise, Puglia e Calabria, sui settori più orientali di Umbria e Lazio, su Basilicata e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, restanti zone di Emilia-Romagna ed Umbria, su Toscana orientale, entroterra laziale e meridionale, su Campania, Sardegna meridionale e su versante tirrenico centrale siciliano e settori sud-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate:

– mediamente al di sopra degli 800-1000 m sui settori occidentali del Piemonte, sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Appennino tosco-emiliano e settori settentrionali di Marche ed Umbria, con apporti al suolo generalmente deboli;

– mediamente al di sopra dei 700-900 m sui settori meridionali di Umbria e Marche, su Abruzzo e Molise e sui settori appenninici orientali del Lazio, con apporti al suolo generalmente moderati o abbondanti alle quote più alte;

– mediamente al di sopra dei 1000-1200 m sui settori appenninici di Basilicata e Calabria settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile diminuzione sul Centro-Sud peninsulare, marcato nelle zone più interne.

Venti: tendenti a burrasca dai quadranti orientali o settentrionali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio settentrionale e Sardegna. Localmente forti settentrionali sul resto del Nord e sulla Sicilia occidentale.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, localmente agitati il Mar Ligure al largo e lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 marzo 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Molise, Campania orientale, Puglia settentrionale e meridionale e su Calabria ionica settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, restanti zone del Sud peninsulare e su Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate:

– mediamente al di sopra dei 1000 m sui settori appenninici di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata con apporti al suolo deboli;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile aumento al Centro-Nord.

Venti: forti dai quadranti orientali o settentrionali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio settentrionale, Sardegna e Sicilia. Localmente forti settentrionali sul resto del Centro-Sud.

Mari: molto mossi tutti i bacini.

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