Allerta Meteo Protezione Civile, perturbazione atlantica in arrivo: piogge, temporali e neve al Nord-Ovest

Una perturbazione atlantica, in arrivo da Ovest, porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord Italia, con precipitazioni che risulteranno più diffuse e intense sulle regioni nord-occidentali. I fenomeni avranno anche carattere nevoso, inizialmente a quote di montagna, ma in progressivo calo fino a quote alto-collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, sabato 14 marzo, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte settentrionale e orientale e Lombardia nord-occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Previste inoltre nevicate su Valle D’Aosta e Piemonte, inizialmente al di sopra dei 1200-1400 mt, in calo dal pomeriggio-sera fino ai 700-900 mt e successivamente, dalla tarda serata o nottata, in ulteriore diminuzione fino a 500-600 mt, con apporti al suolo fino ad abbondanti.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 14 marzo, allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 marzo 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulle zone interne e rilievi di Marche meridionali, Lazio centro-meridionale e nord-orientale, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria, e su Umbria sud-orientale, Appennino campano, Basilicata centro-settentrionale e occidentale, Sicilia centro-occidentale e nord-orientale e sulla Sardegna meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui citati settori molisani e campani, sulla Basilicata centro-settentrionale e sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento su Liguria e Toscana.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 marzo 2026

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, specie nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, orientali e meridionali del Piemonte, sulla Valle d’Aosta orientale, sulla Liguria e sui settori alpini, prealpini e di alta pianura occidentale della Lombardia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati su Piemonte settentrionale, Lombardia nord-occidentale e Liguria centrale, da moderati a elevati sulle restanti zone;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia occidentale e su Trentino, Alto Adige, Veneto centro-settentrionale, Friuli Venezia Giulia, settori più occidentali dell’Emilia, alta Toscana e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle citate zone peninsulari e sui settori occidentali della Sardegna, deboli sul resto dell’isola maggiore;

– isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulle zone interne di Toscana meridionale, Lazio, Marche, Abruzzo e su Umbria occidentale e meridionale, Molise occidentale, zone interne e rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale e sulle zone interne della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: in calo dagli iniziali 1200-1400 m fino ai 700-900 m in serata su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con apporti al suolo abbondanti; al di sopra dei 1300-1500 m sui restanti settori di Piemonte e Lombardia e sulla Liguria, in calo dalla serata fino ai 700-900 m su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure di Ponente, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti a ridosso dei settori alpini del Piemonte sud-occidentale; nella seconda parte della giornata, al di sopra dei 1200-400 m sui settori alpini e prealpini del Triveneto, con apporti al suolo moderati, fino a localmente abbondanti sul Trentino occidentale.

Visibilità: nelle ore notturne e mattutine nebbie diffuse sulla Pianura Padana centro-orientale.

Temperature: massime in sensibile diminuzione al Nord-Ovest, marcata sui settori alpini occidentali.

Venti: dal pomeriggio, tendenti a forti meridionali con raffiche di burrasca su Liguria, settori costieri e arcipelago della Toscana, Appennino settentrionale e su coste e rilievi della Sardegna; tendenti a localmente forti sud-orientali sui settori adriatici.

Mari: tendenti a molto mossi dal pomeriggio-sera il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e il Mar di Sardegna, quest’ultimo fino ad agitato nella notte; tendenti a molto mossi dalla sera-notte il Canale di Sardegna, il Tirreno centrale e l’Adriatico centrale al largo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 marzo 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nella seconda parte della giornata, su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria centro-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Liguria e su settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, settori occidentali della Toscana, Marche, versanti orientali di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su Calabria centro-meridionale, Sicilia nord-orientale e coste orientali della Sardegna, generalmente deboli sulle restanti zone.

Nevicate: nella prima parte della giornata, al di sopra dei 400-600 m su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure di Ponente, e dei 600-800 m su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; nella prima parte della giornata, al di sopra dei 1000-1300, in rialzo al di sopra dei 1400-1500 m, sui restanti settori di Piemonte, Liguria e Lombardia, e al di sopra dei 1200-400 m, in rialzo al di sopra dei 1500-1600 m, sui settori alpini e prealpini del Triveneto, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sulla Sardegna orientale, in sensibile rialzo al nord-ovest.

Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna; forti sud-orientali sulla Liguria di Levante, sulle coste e arcipelago della Toscana e localmente sui settori tirrenici del Lazio; forti sud-orientali, in rotazione da nord-ovest, sulla Sicilia occidentale; localmente forti sud-orientali sui settori ionici di Sicilia, Calabrie e Basilicata, sulla Puglia e sui settori adriatici centrali; tendenti a forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale; forti meridionali con rinforzi di burrasca sull’Appennino settentrionale.

Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini.

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