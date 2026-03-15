Allerta Meteo Reggio Calabria: attivato il Centro Operativo Comunale

La Città di Reggio Calabria ha disposto l’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a seguito del bollettino di allerta meteo di livello arancione n. 93 emanato il 15 marzo 2026. Il provvedimento, formalizzato attraverso l’ordinanza sindacale n. 42 firmata dal Sindaco f.f. Domenico Donato Battaglia, si è reso necessario per fronteggiare il rischio di danno idrogeologico e temporali causati dalle abbondanti precipitazioni previste sul territorio. L’atto amministrativo richiama le normative vigenti in materia di protezione civile e il piano comunale approvato recentemente per garantire una risposta tempestiva alle criticità ambientali.

Il funzionamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

La sede strategica del C.O.C. è stata individuata presso il Centro Civico Ravagnese, dove il personale incaricato e i referenti delle varie funzioni di supporto opereranno per gestire l’emergenza. La struttura organizzativa prevede nove diverse funzioni di supporto, che spaziano dalla pianificazione tecnico-scientifica alla gestione dei servizi essenziali e del patrimonio. Dirigenti e funzionari dei settori comunali, inclusi quelli della manutenzione e dell’urbanistica, sono stati mobilitati per assicurare il monitoraggio costante dei luoghi e l’attuazione di interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della cittadinanza.

Coordinamento dei soccorsi e assistenza alla popolazione

Un elemento centrale dell’operatività riguarda il coinvolgimento delle associazioni di volontariato di protezione civile, le quali sono chiamate a garantire assistenza diurna e notturna su tutto il territorio comunale. Il coordinamento delle attività di soccorso vede la partecipazione attiva di enti sanitari come l’ASP di Reggio Calabria, il SUEM 118 e la Croce Rossa Italiana, integrati nelle funzioni di assistenza sociale e sanitaria. La supervisione generale di tutte le operazioni e il raccordo con gli organi istituzionali, quali la Prefettura e la Protezione Civile Regionale, fanno capo direttamente al Sindaco e alla segreteria generale.

Durata dell’emergenza e modalità di chiusura

L’assetto di emergenza stabilito dall’ordinanza rimarrà pienamente operativo fino alla dichiarazione di cessata emergenza. Il monitoraggio proseguirà ininterrottamente fino al termine ultimo dei bollettini meteorologici che segnaleranno condizioni di criticità di colore arancione o rosso. Solo con il ritorno alla normalità meteorologica, l’ordinanza sindacale sarà considerata decaduta e il Centro Operativo Comunale verrà chiuso automaticamente, senza la necessità di ulteriori atti formali. Nel frattempo, tutte le risorse umane e strumentali del Comune restano a disposizione per mitigare ogni possibile rischio derivante dagli eventi atmosferici in corso.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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