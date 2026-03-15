Allerta Meteo Sicilia: domani scuole chiuse a Catania

Scuole chiuse domani, lunedì 16 marzo, a Catania, così come in diversi altri comuni della provincia. Il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, in considerazione del bollettino meteo diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale, ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani nelle scuole del territorio comunale di Catania e pertanto non ci saranno lezioni. Rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini.

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